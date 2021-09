Torino-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio di Maurizio Sarri sarà di scena a Torino nella 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il quinto turno di Serie A, il primo infrasettimanale della stagione 2021/2022, si conclude con i tre posticipi in programma giovedì. Oltre a Sampdoria-Napoli e Roma-Udinese, a scendere in campo sono Torino e Lazio, che si affrontano allo Stadio 'Olimpico Grande Torino'.

Il Torino di Juric ha conquistato 6 punti nei primi 4 turni, frutto dei due successi di fila contro Salernitana e Sassuolo. Un cambio di passo importante dopo un inizio a rilento con le sconfitte per mano di Atalanta e Fiorentina.

Percorso inverso per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo aver superato Empoli e Spezia ha raccolto apppena un punto nelle sfide contro Milan e Cagliari. I biancocelesti vogliono cambiare passo e tornare a vincere per ritrovare la serenità.

Torino e Lazio, che si affrontano per la 132esima volta nella storia, si sono incontrate per l'ultima volta il 18 maggio 2021: all'Olimpico di Roma finì 0-0. L'ultimo incontro nel capoluogo piemontese risale al 1 novembre 2020, con il successo dei biancocelesti in rimonta per 4-3 firmato da Caicedo al 98'.

In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Torino-Lazio, uno dei tre posticipi del quinti turno di Serie A, si giocherà giovedì 23 settembre 2021 allo Stadio 'Olimpico Grande Torino' di Torino, ovvero l’impianto che ospita le partite casalinghe della squadra granata. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18:30.

La gara Torino-Lazio sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky . Nel primo caso sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Nel secondo sarà invece visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Per quanto riguarda DAZN la telecronaca dell’evento è stata affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Alessandro Budel.

Per Sky sarà invece Riccardo Gentile a curare la telecronaca di Torino-Lazio con commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Essendo trasmessa da DAZN , Torino-Lazio sarà visibile in streaming. Sarà quindi possibile seguire il match su dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli utenti Sky potranno seguire invece la sfida in streaming mediante Sky Go , mentre un’ulteriore alternativa sarà rappresentata da NOW , ovvero il servizio live e on demand che offre la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il Pass sport.

Con Goal avrete la possibilità di seguire Torino-Lazio anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete fin dai minuti che precedono il calcio d'inizio le formazioni ufficiali e tutte le informazioni sulla partita, quindi, dopo il via, la descrizione delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Ivan Juric dovrà rinunciare a Praet per infortunio: al suo posto ci sarà Linetty, dato che anche Pjaca non è al meglio. Al suo fianco Brekalo, subito convincente all'esordio, alle spalle di Sanabria. Da valutare le condizioni di Izzo e Verdi, che potrebbero tornare a disposizione di Juric ed essere della partita, mentre Ansaldi è pronto a riprendere una maglia da titolare. Mandragora a centrocampo, fuori Pobega.

Nessun problema di formazione per Maurizio Sarri, che proprio come accaduto in Europa League, potrebbe optare per un leggero turnover con qualche cambio nell'undici di partenza. Zaccagni può giocare al posto di Pedro, mentre Marusic è pronto a sostituire Lazzari. Anche Leiva potrebbe rifiatare, con Cataldi che scalda i motori.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Juric.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.