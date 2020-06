Torino-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino ospita la Lazio nella 29ª giornata della Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 30 giugno 2020

30 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Lazio di Simone Inzaghi sfida in trasferta il Torino di Moreno Longo nella 29ª giornata di . I biancocelesti, secondi in classifica dietro la capolista , hanno 65 punti, frutto di 20 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, i piemontesi si trovano invece in 13ª posizione assieme alla a quota 31, con un cammino di 9 vittorie, 4 pareggi e ben 15 k.o.

Se l'Aquila è reduce da un successo casalingo in rimonta per 2-1 sulla Fiorentina, e ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare, il Torino viene da una pesante sconfitta in trasferta per 4-2 alla Sardegna Arena ad opera del e ha rimediato 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate.

I 64 precedenti in casa contro i capitolini in Serie A sorridono al Torino, che ha un bilancio favorevole nelle gare interne di 28 successi, 23 pareggi e 13 affermazioni dell'Aquila. L'ultima gara, giocatasi all'Olimpico Grande Torino il 26 maggio 2019, ultima giornata del precedente campionato, ha visto interrompere un digiuno dalla vittoria dei granata nel confronto che durava da 4 gare (2 vittorie della Lazio e 2 pareggi nei precedenti 4 match casalinghi).

'Il Gallo' Andrea Belotti, che ha raggiunto un bottino realizzativo di 11 goal stagionali andando a segno anche a Cagliari, è il miglior marcatore del Torino, mentre l'ex suo 'gemello', con cui divide la maglia della Nazionale azzurra, Ciro Immobile, è il capocannoniere del torneo con 28 reti, l'ultima delle quali messa a referto con la Fiorentina.

Per quest'ultimo, che è il grande ex del confronto, avendo totalizzato 27 reti in 47 partite di Serie A con il Torino, sono ben 11 i centri arrivati su calcio di rigore. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, essendo stato espulso nei minuti finali di Lazio-Fiorentina, sarà costretto ad assistere alla partita dalla tribuna. Al suo posto in panchina siederà il vice Massimiliano Farris. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-LAZIO

Torino-Lazio si disputerà la sera di martedì 30 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 130ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.30.

Il confronto della 29ª giornata di Serie A, Torino-Lazio, sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Chi preferisse, potrà seguire la sfida Torino-Lazio anche in diretta . Gli utenti Sky grazie a Sky Go potranno vedere la gara sia sul proprio personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa tifosi e appassionati potranno acquistare un pacchetto fra quelli proposti da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà la possibilità di vedere anche le partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal avranno inoltre la possibilità di seguire il match Torino-Lazio anche in diretta testuale sul sito, con gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Longo punterà nuovamente sul 3-4-2-1. Out Zaza, alle prese con problemi muscolari, e Baselli, la cui stagione si è conclusa in anticipo. Davanti Belotti sarà come al solito il centravanti. A suo supporto potrebbe ritrovare spazio dal 1' Verdi in coppia con Berenguer. La grande novità sarà sulla fascia sinistra, con il ritorno da titolare dell'argentino Ansaldi. A destra ballottaggio fra Ola Aina e De Silvestri, con quest'ultimo in leggero vantaggio, mentre in mezzo è probabile la conferma di Meité e Rincon. In difesa, davanti al portiere Sirigu, Bremer potrebbe spuntarla ancora una volta su Lyanco per completare la linea a tre difensiva con Izzo e N'Koulou.

Simone Inzaghi dovrebbe rilanciare nel suo 3-5-2 Correa in coppia con Immobile in attacco, vista anche la prestazione poco convincente di Caicedo con la Fiorentina. A centrocampo in regia Cataldi si candida a dare il cambio a Parolo, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto confermati come interni ai suoi lati. Sulla fascia destra è possibile che Lazzari rifiati in favore di Marusic, mentre a sinistra, considerato che Lulic tornerà soltanto nella prossima stagione, si va verso la conferma di Jony, in vantaggio su Jordan Lukaku. Buone notizie invece in difesa, dove, smaltiti i problemi fisici, potrebbe rivedersi dal 1' Luiz Felipe. Con lui Acerbi e Radu, quest'ultimo favorito su Bastos. In porta giocherà Strakosha.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.