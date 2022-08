Torino-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torino e Lazio si affrontano nel secondo turno di Serie A dopo le rispettive vittorie all'esordio: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

TORINO-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Lazio

Data: 20 agosto 2022

Orario: 18.30

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Prima giornata di Serie A positiva sia per il Torino che per la Lazio, entrambe vittoriose all'esordio con lo stesso punteggio (2-1) e attese dal confronto valido per il secondo turno del massimo campionato.

I granata hanno superato la resistenza del neopromosso Monza: di Miranchuk e Sanabria le reti della squadra di Juric, colpita nel finale dall'inutile sigillo di Mota Carvalho che ha soltanto accorciato le distanze.

Più sofferti del previsto i tre punti conquistati dalla Lazio sul Bologna: dopo l'espulsione di Maximiano, i biancocelesti hanno subìto lo svantaggio su rigore trasformato da Arnautovic, per poi rimontare grazie all'autogoal di De Silvestri e allo spunto di capitan Immobile, sempre più nella storia del club.

Due pareggi per 1-1 nei confronti andati in scena nella passata stagione, col solito Immobile ad evitare la sconfitta per i ragazzi di Sarri: decisivo il bomber campano nei minuti di recupero sia all'Olimpico che in trasferta in Piemonte.

In questa pagina troverete tutte le info necessarie per rimanere aggiornati su Torino-Lazio: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-LAZIO

Torino-Lazio si giocherà sabato 20 agosto 2022 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.30, in contemporanea con Udinese-Salernitana.

DOVE VEDERE TORINO-LAZIO IN TV

Grazie all'app di DAZN potrete assistere a Torino-Lazio direttamente sulle moderne smart tv, scaricabile anche su console di gioco Xbox e PlayStation e utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Su Sky il match sarà visibile su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca sarà curata da Gabriele Giustiniani, coadiuvato da Massimo Gobbi al commento tecnico. Su Sky saranno Federico Zancan e Fernando Orsi a raccontare la partita.

TORINO-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN è utilizzabile su smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale con le proprie credenziali e selezionare l'evento desiderato dal catalogo a disposizione.

Per gli abbonati Sky è riservato il servizio Sky Go, mentre l'altra opzione è rappresentata da NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti disponibili).

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LAZIO

Juric deve fare a meno di Miranchuk, vittima di una lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra: spazio a Linetty in tandem con Radonjic alle spalle della punta Sanabria. Torna Buongiorno tra i tre di difesa, Zima ko.

Sarri potrebbe confermare Patric e Basic dal 1'. Tra i pali Provedel, vista la squalifica di Maximiano, con Immobile a guidare il tridente offensivo completato da Felipe Anderson e Zaccagni. Ancora out Pedro. Rientra a disposizione Casale.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Linetty, Radonjic; Sanabria.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.