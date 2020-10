Torino-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino ospita la Lazio nella 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 novembre 2020

1 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Torino di Marco Giampaolo ospita la Lazio di Simone Inzaghi nella 6ª giornata di . I piemontesi sono penultimi in classifica con un punto e un cammino di un pareggio e 3 sconfitte, i capitolini si trovano al 12° posto a quota 7 e hanno collezionato 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Segui Torino-Lazio in diretta streaming su DAZN

Fra le due squadre sono 65 i precedenti in Serie A giocati in casa dei granata: la situazione statistica vede prevalere questi ultimi con 28 successi, 23 pareggi e 14 affermazioni dell'Aquila. Nell'epoca dei 3 punti a vittoria, Simone Inzaghi è l'allenatore che ha vinto più partite in Serie A contro il Torino: 4 su 8 totali (2 i pareggi e 2 le sconfitte).

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

La Lazio ha perso appena una delle ultime 6 trasferte in campionato contro il Torino (3 vittorie e 2 pareggi), ovvero quella del maggio 2019: in quell'occasione i piemontesi si imposero 3-1 con reti di Iago Falque, Lukic e De Silvestri.

Complessivamente la vittoria manca ai granata da 9 gare di Serie A: la squadra non incamera una serie negativa più lunga dal gennaio 2008 (11 match senza successi in quell'occasione).

'Il Gallo' Andrea Belotti è il bomber del Torino con 5 goal realizzati, mentre Ciro Immobile, capocannoniere dello scorso torneo, è il giocatore più prolifico dei biancocelesti con 2 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-LAZIO

Torino-Lazio si disputerà il pomeriggio di domenica 1 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Daniele Chiffi della sezione di , è previsto per le ore 15.00.

La sfida Torino-Lazio sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà visibile per coloro che hanno sottoscritto l'offerta Sky-DAZN anche sul canale satellitare DAZN1. Gli utenti DAZN in possesso di un abbonamento Sky, inoltre, avranno la possibilità di vedere la gara in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q.

La telecronaca del match sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Attraverso DAZN sarà possibile seguire Torino-Lazio in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Conpotrete seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Giampaolo potrebbe rilanciare in attacco Zaza (favorito su Bonazzoli) in coppia con Belotti. Sulla trequarti sarà confermato Lukic. A centrocampo Rincon agirà da playmaker, mentre Meité e Linetty saranno le due mezzali. Dietro, davanti a Sirigur, coppia centrale composta da Bremer e N'Koulou, con Vojvoda e Rodriguez terzini. Ai box i soli Baselli e Izzo.

L'articolo prosegue qui sotto

Non mancano i problemi a Simone Inzaghi, che dovrà rinunciare a diversi titolari per infortunio. In porta Reina rileverà Strakosha, mentre in difesa, out Radu, saranno Patric e Hoedt ad affiancare Acerbi. A centrocampo Marusic (Lazzari probabile assente) e Fares agiranno da esterni, con Parolo (guai muscolari per Lucas Leiva) in cabina di regia e Milinkovic-Savic e Andreas Pereira (problemi fisici per Luis Alberto) come mezzali. In attaco stop anche per il bomber Immobile, non al meglio. Al suo posto si contendono una maglia dal 1', accanto a Correa, Caicedo e Muriqi, con il primo favorito.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, N'Koulou, Rodríguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Zaza.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Andreas Pereira, Fares; Correa, Caicedo.