Torino-Lazio 3-1: trionfo granata nell'ultima di Moretti, ai biancocelesti non basta Immobile

Il Torino supera per 3-1 la Lazio nell'ultima giornata di Serie A: di Iago Falque, Lukic e De Silvestri le reti granata. A segno anche Immobile.

Nelle gara d'addio di Emiliano Moretti, il batte 3-1 la e chiude al settimo posto in classifica questa . Una vittoria maturata nella ripresa, quando i granata riescono a sfruttare gli spazi concessi dai biancocelesti (ottavi).

Poche emozioni nel corso del primo temo, caratterizzato principalmente da ritmi blandi, molti palloni persi da entrambe le squadre e un solo tiro tentato dal Torino. Il match si accende infatti nella ripresa, quando Iago Falque riesce a sbloccare la gara.

Tornato in campo dal primo minuto, lo spagnolo batte Proto con una bella girata, sfruttando l'assist di Ola Aina direttamente da rimessa laterale. Passano due minuti e i padroni di casa trovano anche il raddoppio.

Lanciato in campo aperto da Meite, Lukic salta Proto in uscita e appoggia in rete il goal del 2-0. Torino in controllo e Lazio che fatica a reagire, anche se a provare a riaprire la partita è Immobile. L'attaccante biancoceleste trafigge Sirigu con un preciso rasoterra, confermando la legge dell'ex.

Copione che si ripete una quindicina di minuti dopo a maglie inverse. A chiudere la partita per il Torino è infatti De Silvestri, terzino con un lungo passato alla Lazio. Nel finale di gara c'è poi spazio per l'ingresso in campo di Moretti, celebrato da tutto lo stadio. Il difensore classe 1981 chiude infatti la sua carriera da calciatore, in una giornata di festa per il popolo granata.

I GOAL

51' IAGO FALQUE 1-0 - Rimessa laterale di Ola Aina direttamente in area di rigore e botta al volo di Iago Falque, bravo a battere Proto.

53' LUKIC 2-0 - Meita recupera palla e lancia Lukic in campo aperto. Il serbo salta Proto in uscita e appoggia in rete il raddoppio.

66' IMMOBILE 2-1 - Servito in area da Parolo, Immobile difende palla e batte Sirigu con un diagonale preciso sul secondo palo.

80' DE SILVESTRI 3-1 - Ottima parata di Proto su un tiro a botta sicura di Zaza. Sulla respinta, De Silvestri è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a segnare il goal del 3-1.

IL TABELLINO

TORINO-LAZIO 3-1

Marcatori: 51' Iago Falque, 53' Lukic, 66' Immobile, 80' De Silvestri

TORINO (3-4-2-1): Sirigu 6; Izzo 6 (84' Moretti SV.), N'Koulou 6.5, Bremer 6.5 (79' Rincon SV.); De Silvestri 7, Meite 6.5, Lukic 7, Ola Aina 6.5; Baselli 6, Iago Falque 7 (69' Zaza 6); Belotti 6.

LAZIO (3-5-1-1): Proto 5; Bastos 6, Acerbi 5.5, Radu 5.5 (82' Capanni SV.); Romulo 5.5, Parolo 6, Badelj 6, Jordao 6 (58' Durmisi 6), Lulic 5; Cataldi 5.5; Immobile 6.5.

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Capanni (L)

Espulsi: Nessuno