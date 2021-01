Sky Sport - Torino, la clausola di Nicola: dovrà ottenere una media punti di 1.5/1.6

Nel contratto di Davide Nicola è presente una clausola particolare legata alla media punti. Se il Torino chiuderà a 43/45, sarà riconferma automatica.

Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino. Via Marco Giampaolo e dentro l'ex terzino, che negli ultimi anni ha salvato prima il e poi il . E che avrà ora la missione di tirar fuori dalle acque melmose una formazione che, rosa alla mano, potrebbe ambire a una classifica decisamente migliore.

Al lo sanno, ed è per questo che hanno optato per la svolta in panchina. E lo sa anche il presidente Urbano Cairo, che sperava e ancora spera di vivere una stagione diversa. Tanto che, secondo 'Sky Sport', nel contratto firmato da Nicola è stata inserita una clausola particolarmente ambiziosa.

Il nuovo allenatore del Torino avrà infatti la missione di ottenere una media punti piuttosto precisa: 1.5/1.6 a partita. Una clausola che dunque non è legata al raggiungimento della salvezza, peraltro implicito. Solo in questo modo il contratto di Nicola, che allo stato attuale delle cose scadrà al termine della stagione, sarà automaticamente rinnovato anche per la prossima.

Si tratterebbe di un ruolino di marcia di livello alto: contando infatti che al termine del campionato mancano 20 partite, il Torino dovrebbe collezionare dai 30 ai 32 punti, passando così dagli attuali 13 - penultimo posto in coabitazione col , davanti al solo Crotone - a 43/45.

Anche in questo caso la classifica finale del Torino rimarrebbe comunque piuttosto mediocre: nella scorsa stagione a quota 45 si sono posizionate e , che hanno chiuso il campionato al tredicesimo posto, con 10 lunghezze di margine sulla zona retrocessione.