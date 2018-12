Torino-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Torino sfida la Juventus nel Derby della Mole per il 16° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Torino di Walter Mazzarri sfida la Juventus di Massimiliano Allegri nel Derby della Mole, anticipo serale del sabato della 16ª giornata di Serie A . I granata sono al 6° posto con 22 punti frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, i bianconeri guidano la classifica imbattuti a quota 43 con un cammino di 14 vittorie e un pareggio.

Per i padroni di casa il miglior marcatore è 'Il Gallo' Belotti con 5 goal in 15 presenze, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Vecchia Signora con 10 reti in 15 partite giocate. Il Torino è reduce da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, la Juventus invece vince consecutivamente da 6 gare.

QUANDO SI GIOCA TORINO-JUVENTUS

Torino-Juventus si giocherà sabato 15 dicembre 2018 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Sarà il 147° Derby della Mole nel massimo campionato italiano dall'istituzione del girone unico.

DOVE VEDERE TORINO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il Derby della Mole Torino-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-JUVENTUS

Tutti disponibili per Walter Mazzarri, anche se Iago Falque non sta benissimo e potrebbe giocare l'ex Zaza al suo posto con Belotti. Sugli esterni De Silvestri a destra e Aina leggermente favorito su Ansaldi a sinistra. Difesa scolpita, con Izzo, N'Koulou e Djidji davanti al portiere Sirigu.

Allegri oltre all'infortunato Barzagli, non avrà a disposizione per il Derby lo squalificato Bentancur. Sono out anche Khedira e Cuadrado, uscito per problemi al ginocchio con lo Young Boys. Cancelo operato, tornerà dopo la sosta. A centrocampo dentro dal 1' Emre Can, mentre a sinistra dovrebbe rivedersi Alex Sandro. Davanti, nel tridente, Dybala agirà a supporto di Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Tra i pali gioca Perin.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Zaza, Belotti.

JUVENTUS (4-3-1-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.