Torino-Juventus, Perin titolare a sorpresa: primo big match in bianconero

A sorpresa Massimiliano Allegri ha annunciato che Mattia Perin sarà titolare contro il Torino, per il portiere è la terza presenza con la Juventus.

Sorpresa dalla conferenza di Massimiliano Allegri che, proprio in chiusura, ha dato una notizia inattesa alla vigilia di Torino-Juventus: "Ah nessuno mi ha chiesto una cosa. Domani gioca Mattia Perin".

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi Torino-Juventus in esclusiva, live e on demand

L'ex portiere del Genoa, acquistato dalla Juventus in estate come vice Szczesny, fin qui infatti ha trovato pochissimo spazio e soprattutto non ha mai giocato un big match come può essere considerato il Derby della Mole.

Le due uniche presenze di Perin sono arrivate in campionato contro Bologna e SPAL e in entrambi i casi il portiere è riuscito a mantenere la propria porta inviolata. Troppo poco comunque per convincere il CT Mancini, che lo ha escluso dalle ultime convocazioni in azzurro.

L'esame Derby però sarà senz'altro più impegnativo per Perin, che si ritroverà di fronte tra gli altri anche due compagni di Nazionale come Andrea Belotti e Simone Zaza.

Peraltro il Torino è la squadra affrontata più spesso da Perin nella propria carriera che però in 11 precedenti ha vinto solo tre volte, con altrettanti pareggi e ben 5 sconfitte. Il tutto incassando 19 goal.

I tifosi della Juventus ovviamente si augurano che le cose vadano meglio sabato sera quando al 'Grande Torino' Perin avrà l'occasione di prendersi una rivincita sui granata. E conquistare il mondo bianconero.

Prova subito Carlsberg Fantamanager e scopri chi schierare