Torino-Juventus, dubbio Iago Falque: affaticamento muscolare per lo spagnolo

Iago Falque in dubbio per Torino-Juventus a causa di un affaticamento muscolare: i medici granata sono però fiduciosi riguardo il suo recupero.

Sabato sera è in programma il derby della Mole tra Torino e Juventus, coi granata che tenteranno di fermare la corsa dei cugini bianconeri, ancora imbattuti fino a questo momento.

Mazzarri però deve fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di uno degli elementi di maggiore spicco della sua rosa, ossia Iago Falque.

Lo spagnolo soffre di un affaticamento muscolare successivo al match di San Siro contro il Milan. Secondo i medici granata potrà comunque scendere in campo, ma un provino decisivo verrà sicuramente sostenuto nella giornata odierna.

Intanto il giocatore è stato convocato da Mazzarri per la gara contro la Juventus: "Il test vero lo farà domattina" le parole del tecnico del Torino in conferenza. "Negli ultimi due giorni si è allenato normalmente, ma vedremo domani cosa succede. Serve essere in grado di sprintare per tutta la gara. Voglio giocatori al massimo per sfide così".

Fino a questo momento l'ex Genoa in campionato ha collezionato 12 presenze, 2 goal e 3 assist. 1 presenza e 2 assist in Coppa Italia.