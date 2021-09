Torino-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nella settima giornata di Serie A ecco il "derby della Mole", Torino-Juventus: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

TORINO-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Juventus

Torino-Juventus Data: 2 ottobre 2021

2 ottobre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Primo "derby della Mole" della stagione: gara intrisa di storia e tradizione, di rivalità e competizione all'interno della stessa città. Il Torino ospita la Juventus per la settima giornata di Serie A e, nello specifico, per un match da non perdere.

La formazione di Juric è reduce dal pari esterno contro il Venezia, ma più in generale da un inizio di campionato molto convincente: sono 8 i punti in classifica per i granata, e considerando le numerose assenze non sono per nulla un bottino da buttare. Il Torino, insomma, è una delle candidate al ruolo di "sorpresa" di questa Serie A.

I bianconeri di Allegri hanno giocato in settimana contro il Chelsea campione d'Europa in Champions League, vincendo all'Allianz Stadium per 1-0 grazie alla rete di Federico Chiesa: nell'ultimo turno di Serie A, invece, seconda vittoria in campionato conquistata con determinazione contro la Sampdoria, con il punteggio di 3-2.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve per rimanere informati su Torino-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-JUVENTUS

Torino-Juventus si giocherà sabato 2 ottobre 2021 allo stadio "Olimpico Grande Torino" di Torino. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:00.

La partita tra Torino e Juventus potrà essere seguita sulle moderne smart tv grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche in altri modi: tramite le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

Lo streaming di Torino-Juventus sarà disponibile su smartphone e tablet con l'app di DAZN, mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi inserendo le proprie credenziali.

TELECRONISTI E SECONDE VOCI

La telecronaca su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, coadiuvato da Massimo Ambrosini in cabina di commento.

Potrete rimanere aggiornati su Torino-Juventus anche sul nostro sito attraverso la consueta diretta testuale, con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio dell'incontro dell'"Olimpico Grande Torino".

Con Pjaca out e Praet sempre in dubbio, si va verso il duo composto da Brekalo e Pobega alle spalle di Sanabria. A centrocampo Juric schiererà Singo e uno tra Aina e Ansaldi (l'argentino non è ancora sicuro di esserci) sulle fasce, con Lukic e Mandragora al centro. In difesa mancherà Djidji, squalificato: spazio a Zima, Bremer e Rodriguez. In porta Milinkovic-Savic, autore di prove molto positive.

Problemi in attacco per la Juve a causa degli infortuni di Dybala e Morata, che rientreranno dopo la sosta. Si va verso il tandem Kean-Chiesa. Cuadrado potrebbe fare il terzino, con Bernardeschi esterno alto, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Bentancur e Locatelli. Szczesny giocherà tra i pali, difesa a quattro completata da Bonucci, de Ligt e Alex Sandro.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Pobega; Sanabria. All. Juric