Torino-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida la Juventus nel Derby della Mole, anticipo dell'11° turno di A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La capolista di Maurizio Sarri prova a superare l'ostacolo del Derby della Mole, che la vedrà opposta al di Walter Mazzarri nell'anticipo serale del sabato dell'11ª giornata di . Madama guida la classifica con 26 punti, uno in più dell' di Antonio Conte, con un cammino di 8 vittorie e 2 pareggi, ed è attualmente imbattuta.

I granata invece si trovano al 13° posto in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, e attraversano un momento difficile della loro stagione. Nei 76 precedenti disputati in Serie A in casa del Torino, prevale la Vecchia Signora con 33 vittorie, 23 pareggi e 20 vittorie granata.

L'ultima di queste risale al 26 aprile 2015, quando la squadra di Ventura superò 2-1 quella di Allegri con i goal di Darmian e Quagliarella. Da allora i bianconeri hanno dominato cogliendo 4 vittorie di fila in casa dei granata.

Sono soltanto due i tecnici che hanno fatto meglio di Sarri nella sua partenza con la Juventus (10 vittorie su 13 gare): Fabio Capello nel 2004 e Jesse Carver nel 1949. Mazzarri invece non ha mai battuto la Juventus da allenatore: per il tecnico di San Vincenzo 5 pareggi e 5 sconfitte alla guida di , Inter e Torino.

Il grande ex del confronto è l'attaccante del Torino Simone Zaza, che con la Juventus conta 19 presenze e 5 goal in Serie A. La punta ha già fatto 2 goal alla Vecchia Signora da avversario, ma entrambi sono arrivati con la maglia de . Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Juventus con 5 goal, stesso bottino di reti per Andrea Belotti, capitano e bomber dei granata. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-JUVENTUS

Torino-Juventus si disputerà la sera di sabato 2 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il Derby della Mole, che sarà arbitrato dal signor Daniele Doveri della sezione di 1, sarà il 149° in Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il Derby della Mole Torino-Juventus. L'attesa sfida sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Torino-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà supportato dal commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli abbonati a DAZN potranno inoltre seguire il Derby della Mole Torino-Juventus anche in diretta streaming sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita nel palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mazzarri perde N'Koulou in difesa per squalifica: al suo posto nella linea a tre con Izzo e Lyanco potrebbe trovar spazio Djidji, in vantaggio su Bremer. Dubbio lungo la fascia destra, con il ballottaggio fra Aina e De Silvestri, mentre a sinistra si rivedrà dal 1' l'argentino Ansaldi. In mezzo, con Rincon fuori causa per problemi fisici, spazio a Lukic con Baselli e Meité. In attacco non sarà disponibile Iago Falque, fermato da un problema muscolare. Accanto a Belotti potrebbe esserci Verdi, che sembra in vantaggio sull'ex Zaza.

Qualche rotazione anche per Sarri, considerato l'impegno di mercoledì prossimo in contro la Mosca in . Al centro della difesa tornerà l'olandese De Ligt accanto a Bonucci, con Cuadrado e Alex Sandro esterni bassi. Da non escludere tuttavia l'impiego di De Sciglio sulla corsia mancina al posto del brasiliano. A centrocampo sarà ancora indisponibile per infortunio Pjanic: in regia verrà confermato l'uruguayano Bentancur, mentre Emre Can potrebbe far rifiatare Khedira come mezzala destra e Matuidi esser confermato da mezzala sinistra. Sulla trequarti ballottaggio fra il recuperato Ramsey e Bernardeschi, in attacco, nonostante il recupero di Higuain, Dybala appare in vantaggio sul 'Pipita' per far coppia con Cristiano Ronaldo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.