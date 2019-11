Torino-Juventus a colpi di 'barre': Willie Peyote vs Shade su DAZN

Il racconto della 'battle' tra lo juventinissimo Shade e il granatissimo Willie Peyote: Torino-Juventus a suon di rap...

L’A4 sembra un bagno turco. Ci si mescola la pianura padana: pioggia-non-pioggia (quella che ti colpisce da tutti i lati), smog autostradale e industria. Tutto converge dentro questo fiume di 4 corsie che scorre da Trieste per tutto il nord, fino a . Uscire Grugliasco, immergersi nella nebbia più densa.

Ordine: siamo a Grugliasco, provincia di Torino, in quella che sembra una normalissima casa di provincia, al centro di una normalissima via di provincia, nel mezzo di una normalissima provincia del nord . Il tempo fa schifo e noi stiamo per fare del gran rap.

Nello scantinato di questa casa normalissima eccetera, si nasconde lo studio di produzione di Giano, dove canta Vito, che poi sarebbe Shade, 7 dischi d’oro, un tot indefinito ma corposo di dischi di platino, un inverno a Sanremo e un’estate a romperci le balle con le caraffe di mojito, in radio.

Shade è qui che scrive delle rime e i cameraman sono qui che preparano le telecamere e io sono con Karim Barnabei che parliamo del rap che amava lui, quello milanese dei primi del 2000. Suonano il campanello. Riemergiamo dallo scantinato di Giano e c’affacciamo sulla pianura padana: il tempo fa ancora schifo ma almeno è arrivato Guglielmo, che poi sarebbe Willie Peyote, pronto ad uscire con il suo sesto disco, “ioDegradabile” (aggiornamento: è uscito il 25 ottobre e vale la pena dargli una possibilità).

Shade è juventino. Anzi juventinissimo. Il suo smartphone è vestito di una cover bianco e nera, con nome e numero 7.

Willie è granata. Granatissimo. Uno dei suoi pezzi più famosi si chiama “Glik” e dice “restiamo hardcore come Kamil Glik”.

Appunto, hardcore. Sia Willie che Shade vengono dalla scena underground torinese (roba di graffiti, skate, parkour e rime in freestyle). Sono amici dal 2003. Hanno cantato insieme diverse volte, ai Murazzi, all’XO’ o al parchetto, ci raccontano. E oggi, noi, li mettiamo uno contro l’altro. A cantarsela.

Lo facciamo perché vogliamo un punto di vista diverso: perché siamo anche noi hardcore, siamo anche noi giovani, vogliamo anche noi che il calcio non sia solo politically correct dei calciatori a fine partita o polemichette da bar. Vogliamo testi in rima e prese in giro creative. Vogliamo il rap-game e vogliamo un dissing, come si dice. Vogliamo Toro- e lo vogliamo così: con due rapper che combattono per le loro squadre, passandosi il microfono.

Loro intanto si abbracciano. Lo studio vi giuro che è minuscolo, quasi si sbatte la testa al soffitto.

“Non ti vedo da quando c’avevi 16 anni e sei rimasto uguale”, dice Willie a Shade.

“Erano anni che aspettavamo tutti che diventassi famoso e finalmente sta succedendo” gli risponde Shade.

E via così.

Poi si danno due schiaffi, prima con le mani e poi con gli sfottò. Uno prende in giro i "gobbi", l’altro chiede quando il Toro tornerà a battere la Juve. Entrano in clima partita e lo fanno scaldando la voce.

"Ya, ya, ya", colpo di tosse, "Yo".

Noi accendiamo le telecamere e ci mettiamo di lato, curiosi, in attesa della battaglia.

Allora Giano schiaccia play. E, in un certo senso, sulla base a quattro quarti, inizia il derby.