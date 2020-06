Torino, intervento ok per Baselli: ricostruzione del legamento crociato

Daniele Baselli si è sottoposto all'operazione per ricostruire il legamento crociato. Intervento riuscito, tra due settimane inizierà il recupero.

Qualche giorno fa era arrivata la pietra tombale sulla stagione di Daniele Baselli: lesione parziale del legamento crociato anteriore e arrivederci all'anno prossimo. Oggi il comunica l'esito positivo dell'operazione a cui si è sottoposto il centrocampista granata.

"Questa mattina, presso la Clinica Toniolo di , Daniele Baselli è stato operato al ginocchio destro dal professor Stefano Zaffagnini, in presenza dello staff medico del Torino FC. L'intervento è consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ed è perfettamente riuscito. Tra circa due settimane il centrocampista potrà iniziare la rieducazione".

Daniele Baselli tra due settimane inizierà il percorso di rieducazione e soltanto nella prossima stagione inoltrata lo potremo rivedere in campo. Uno stop che proprio non ci voleva per lui, soprattutto dopo tre mesi già di inattività dovuti alla pandemia da coronavirus.