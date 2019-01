Torino-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Torino ospita l'Inter nella 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Torino di Walter Mazzarri ospita l' Inter di Luciano Spalletti nella 21ª giornata di Serie A . I granata sono decimi assieme alla Fiorentina con 27 punti, frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, i nerazzurri occupano il 3° posto in classifica con 12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Fra i piemontesi 'Il Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore con 7 goal in 20 presenze, fra i lombardi invece capitan Mauro Icardi è il giocatore più prolifico con 7 reti in 20 presenze. Il Torino è reduce da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, mentre l'Inter ha collezionato 2 vittorie consecutive e un pareggio.

QUANDO SI GIOCA TORINO-INTER

Torino-Inter si giocherà domenica 27 gennaio alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Sarà il 150° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE TORINO-INTER IN TV E STREAMING

La partita Torino-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (. La gara sarà visibile anche in streaming su pc,tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-INTER

Mazzarri ritrova Izzo in difesa dopo la squalifica. In mezzo al campo, ancora fuori per squalifica Meité, l'argentino Ansaldi potrebbe essere confermato nel ruolo di mezzala, recuperato Baselli: si va verso un ritorno al 3-5-2. Sulle fasce quindi De Silvestri e Aina, mentre davanti Iago Falque è in vantaggio su Zaza come partner di Belotti.

Spalletti dovrà rinunciare all'infortunato Keita e a Vrsaljko ancora alle prese con problemi al ginocchio, mentre Politano ha fastidio alla coscia e non è al top. Si rivedrà dal 1' Nainggolan ma occhio al possibile impiego di Joao Mario, mentre in mediana saranno confermati Brozovic e Vecino. In panchina Gagliardini e Borja Valero.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi, Aina; Belotti, Iago Falque.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.