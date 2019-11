Torino-Inter, inizio ritardato per scontri tra tifosi in Curva Primavera

Alcuni tifosi di Torino e Inter sono entrati in contatto prima del fischio d'inizio, che è stato ritardato di qualche minuto per riportare la calma.

Nonostante la pioggia incessante e la temperatura rigida il clima prima di - si è decisamente scaldato sugli spalti, dove purtroppo si sono registrati alcuni tafferugli.

Le due tifoserie, per motivi da accertare, sono infatti venute a contatto prima del fischio d'inizio in Curva Primavera e proprio per questo motivo l'arbitro è stato obbligato a ritardare di qualche minuto l'ingresso in campo delle squadre.

Gli steward presenti nel settore, anche grazie all'aiuto delle forze dell'ordine, sono poi riusciti a bloccare gli scontri e la partita si è giocata regolarmente senza ulteriori problemi.

Nel finale di gara invece i tifosi del Torino, delusi per la pesante sconfitta subita contro l'Inter, si sono scagliati contro squadra e società per un rendimento complessivo ritenuto non all'altezza della storia granata.