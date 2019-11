Torino-Inter, infortunio per Belotti: costretto al cambio dopo pochi minuti

Andrea Belotti è caduto male dopo un contrasto aereo e ha lasciato il campo durante Torino-Inter. Al suo posto dentro Zaza.

Piove sul bagnato al . La squadra granata infatti è in ansia per le condizioni del capitano Andrea Belotti, costretto al cambio nei primi minuti della gara contro l' .

L'attaccante è caduto male dopo un contrasto aereo ed è rimasto a terra dolorante. Belotti ha cercato di restare in campo per qualche minuto finché non è stramazzato di nuovo dolorante al suolo.

A quel punto Mazzarri ha velocemente richiamato Zaza ma, proprio mentre il Torino stava preparando la sostituzione, l'Inter ha trovato il vantaggio col solito Lautaro Martinez.

La perdita di Belotti è ovviamente pesantissima per il Torino dato che il numero 9 granata ha già segnato ben 7 goal in 13 presenze, quasi la metà di quelli realizzati da tutta la squadra.

Ecco perché la speranza di Mazzarri è quella di riavere al più presto a disposizione il suo bomber. Ma per saperne di più, ovviamente, bisognerà aspettare le prossime ore.