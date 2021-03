Torino-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La capolista Inter sfida il Torino nel 27° turno di Serie A: in questa pagina tutto sulle formazioni e le info su diretta tv e streaming.

TORINO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Inter

Torino-Inter Data: 14 marzo 2021

14 marzo 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv : Sky Sport (numero 251 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go, Now TV

L'Inter nell'ultimo turno di Serie A ha consolidato ulteriormente il suo primato con la vittoria di misura contro l'Atalanta. La squadra nerazzurra guida la classifica con sei punti di vantaggio sul Milan. Nel 27esimo turno di campionato andrà a fare visita al Torino, reduce dai tantissimi problemi legati al Covid e dalla sconfitta contro il Crotone.

Nella gara d'andata, dopo una super partenza dei granata, i nerazzurri erano riusciti a rimontare gli avversari, vincendo alla fine la partita con il punteggio di 4-2.

Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di campionato di fila contro i nerazzurri (2V, 3N), il Torino ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A contro l’Inter subendo sempre almeno tre goal nel parziale.

Nelle ultime nove giornate di campionato l’Inter ha conquistato 25 punti sui 27 possibili (8V, 1N), almeno sei in più di qualsiasi altra formazione, subendo solo due reti (almeno tre in meno di qualsiasi altra squadra).

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Torino-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-INTER

La partita tra Torino e Inter si giocherà domenica 14 marzo, con il calcio d'inizio fissato per le ore 15. Si giocherà in uno Stadio Olimpico di Torino ancora a secco di pubblico.

Torino-Inter sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

La sfida tra Inter e Torino sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l'app scaricabile su dispositivi come tablet, pc e smartphone.

In alternativa potrete ricorrere alla piattaforma Now TV, utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti dedicati per avviare la visione dell'evento.

Su Goal sarà possibile seguire come sempre la diretta testuale di Torino-Inter, che vi terrà compagnia a partire dall'annuncio delle due formazioni, con tanto di racconto in tempo reale delle azioni più importanti della partita. Nel post-partita tutte le statistiche e le dichiarazioni dei protagonisti.

Qualche problema di formazione per Davide Nicola, che in attacco dovrebbe contare su Sanabria dal primo minuto, con Verdi al suo supporto. Belotti non è infatti ancora al meglio. A centrocampo la regia è affidata a Mandragora, con due mezzali offensive come Lukic e Gojak. A tutta fascia Vojvoda e Ansaldi. Buongiorno nei tre di difesa.

Antonio Conte con la formazione tipo, che ormai può schierare praticamente ad ogni giornata. Lautaro Martinez e Lukaku in attacco, con Eriksen che torna titolare a centrocampo dopo aver lasciato spazio a Vidal contro l'Atalanta (intervento al ginocchio per il cileno). Hakimi e Perisic esterni, in difesa nessun dubbio con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Gojak, Murru; Verdi, Sanabria.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.