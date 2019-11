Torino-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida l'Inter nell'anticipo serale della 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte prosegue il suo inseguimento al vertice della classifica e sfida in trasferta il nell'anticipo serale del sabato della 13ª giornata di . I milanesi sono al 2° posto ad una lunghezza di ritardo dalla con 31 punti e un cammino di 10 vittorie, un pareggio e una sconfitta, i granata occupano l'11° posto assieme all' con 14 punti, frutto di 4 successi, 2 pareggi e 6 k.o.

Nei 75 precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa dei granata, i nerazzurri sono in leggero vantaggio con 27 vittorie, 25 affermazioni dei padroni di casa e 23 pareggi. Il Torino ha vinto tuttavia le ultime 2 sfide in Serie A contro i milanesi e non perde complessivamente da 5 partite con l'Inter (striscia aperta senza successi più lunga per i nerazzurri fra le 20 squadre di A).

L'Inter di Conte con 31 punti nelle prime 12 partite ha stabilito la seconda miglior partenza di sempre in Serie A dietro quella dei record di Trapattoni (32 punti nel 1988/1989 considerando 3 punti per vittoria). I granata sono al momento la squadra più fallosa del campionato, con un totale di 189 falli.

'Il Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore del Torino con 7 reti all'attivo, mentre il belga Romelu Lukaku è il giocatore più prolifico dell'Inter con 9 reti segnate. Il difensore granata Armando Izzo segnò all'Inter il suo primo goal in Serie A nel mese di gennaio del 2015. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-INTER

Torino-Inter si disputerà la sera di sabato 23 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretto dal signor Fabio Maresca della sezione di , è fissato per le ore 20.45. Sarà il 151° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Torino-Inter, che per i suoi abbonati sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure su dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Torino-Inter sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Pierluigi Pardo, con il supporto del commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli utenti DAZN potranno seguire l'anticipo serale Torino-Inter in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricano l'apposita app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Sarà possibile avere DAZN su un massimo di 6 dispositivi complessivamente e di 2 in contemporanea. Dopo il fischio finale della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mazzarri avrà indisponibili per infortunio diversi elementi: Bonifazi e Lyanco in difesa, Laxalt per la fascia sinistra e Iago Falque e Millico in attacco. Sono recuperati invece Baselli e Zaza: il primo riprenderà il suo posto da titolare a centrocampo, mentre il secondo dovrebbe partire dalla panchina. Davanti Verdi è in vantaggio su Berenguer per far coppia con 'Il Gallo' Belotti, sulle fasce a destra Ola Aina potrebbe spuntarla su De Silvestri. In difesa toccherà probabilmente a Bremer completare la linea a tre con Izzo e N'Koulou.

Conte non potrà ancora disporre di Asamoah, Sensi e Gagliardini, che proseguono il loro percorso di recupero dai rispettivi problemi fisici. In difesa, davanti a capitan Handanovic, Bastoni potrebbe spuntarla su Godin e D'Ambrosio per completare il reparto accanto a Skriniar e De Vrij. In mediana sulle fasce ci saranno con ogni probabilità Candreva a destra e Biraghi a sinistra, mentre in mezzo Vecino e Barella saranno le due mezzali al lato del regista Brozovic. In attacco partiranno dall'inizio ancora una volta Lautaro Martínez e Lukaku.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Ola Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.