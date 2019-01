Torino-Inter 1-0: Nerazzurri spenti, decide un goal di Izzo

Il Torino si impone per 1-0 sull’Inter e si rilancia in classifica. A decidere è una rete di Izzo, espulso nel finale Politano.

Il Torino supera per 1-0 l’Inter e, non solo trova la sua prima vittoria del 2019, ma mette in cascina tre punti utili per rilanciare le sue ambizioni europee. Stop pesante invece per i nerazzurri, che non riescono invece ad accorciare sul Napoli secondo in classifica.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Inizio vibrante all’Olimpico Grande Torino, con le due squadre che danno fin dalle prime battute l’impressione di volersi sfidare a viso aperto, confezionando un’azione pericolosa a testa. I meneghini sembrano partire leggermente meglio, con il passare dei minuti però, i granata riescono a prendere le giuste misure agli avverarsi, acquisendo un certo predominio territoriale.

Le sortite del Torino si fanno sempre più costanti, la squadra di Mazzarri però, dopo essere riuscita ad aggirare il centrocampo nerazzurro senza particolari affanni, spesso difetta in qualità e lucidità nella fase finale dell’azione. Non sorprende più di tanto quindi il fatto che la rete del vantaggio dei padroni di casa arrivi sugli sviluppi di un calcio da fermo. E’ di Izzo il goal di testa che sblocca il risultato e che manda in archivio il primo tempo sul risultato di 1-0.

Nella ripresa, Spalletti ridisegna la sua squadra inserendo Nainggolan per Miranda, cosa questa che consente all’Inter di tornare a quattro dietro, tale scelta però non porta i vantaggi sperati. Il possesso palla dei meneghini si fa più insistente, il Torino è però abile nel chiudersi per poi ripartire in contropiede. Il forcing finale dei meneghini non porta ad occasioni realmente pericolose ed il tutto si complica ulteriormente dopo l’espulsione di Politano. Ad esultare è il Toro, all’Inter restano solo i dubbi di una serata senza acuti.

I GOAL

35' IZZO 1-0

Sugli sviluppi di un corner, palla corta di Lukic per Ansaldi, l’argentino crossa dalla sinistra verso l’area piccola dove trova Izzo che salta più in alto di D’Ambrosio e batte Handanovic con un colpo di testa leggermente deviato proprio dal difensore nerazzurro.

IL TABELLINO

TORINO-INTER 1-0

MARCATORI: 35’ Izzo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic (78’ Baselli), Rincon, Ansaldi (81’ Berenguer), Aina; Zaza (89' Falque), Belotti. Allenatore: Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De vrij, Miranda (54’ Nainggolan); D'Ambrosio, Vecino (83’ Candreva), Brozovic, Joao Mario (71’ Politano), Dalbert; Lautaro Martinez, Icardi. Allenatore: Spalletti

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Maresca

Ammoniti: De Vrij (I), Belotti (T), Dalbert (I), D’Ambrosio (I), Aina (T)

Espulsi: Politano (I)