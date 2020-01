Torino, infortunio per Zaza: salta il Bologna per un problema muscolare

Walter Mazzarri perde anche Simone Zaza per la sfida di domani: l'attaccante lucano dà forfait durante la rifinitura per un problema muscolare.

Non c'è pace per il e per Walter Mazzarri. Contro il il tecnico toscano dovrà fare a meno non solo di Ansaldi, Baselli e Lyanco, ma anche di Simone Zaza, assente dell'ultimo minuto.

L'attaccante lucano deve fare i conti con un problema muscolare alla coscia destra che ha rimediato durante la rifinitura alla vigilia del match contro i felsinei.

Già contro il , in Coppa , l'attaccante aveva chiesto il cambio per un problema fisico. Era rimasto in panchina invece contro la , nella prima partita del 2020 dei granata.

Contro il Bologna con ogni probabilità Mazzarri riproporrà il tridente formato da Berenguer e Verdi alle spalle di Belotti, con Edera e Millico eventuali alternative a gara in corso.