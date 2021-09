Torino, infortunio per Pjaca: risentimento distrattivo al polpaccio destro

Pessima notizia per il Torino: Marko Pjaca ha accusato un risentimento distrattivo al polpaccio e non sarà disponibile per la trasferta di Venezia.

Se dal campo sono finalmente arrivate indicazioni confortanti per Ivan Juric, lo stesso non può dirsi per l'infermeria del Torino: alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Marko Pjaca. A comunicare l'entità dell'infortunio è stata la società granata con questo comunicato apparso sul sito ufficiale. 🚑 | REPORT MEDICO@marko_pjaca20, risentimento distrattivo al polpaccio destro



👉 https://t.co/i0TsDFClvV#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 25, 2021 "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Marko Pjaca hanno evidenziato un risentimento distrattivo al polpaccio destro, accusato nei minuti finali di Torino-Lazio. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio". L'attaccante croato sarà quindi out per la trasferta di Venezia in programma lunedì quando, alla luce dell'altra assenza forzata di capitan Belotti, a sostenere il peso del reparto offensivo sarà di nuovo Sanabria. Per Pjaca un fulmine a ciel sereno, proprio quando la luce sembrava vicina: suoi gli ultimi due goal del Torino contro Sassuolo e Lazio, valsi quattro punti pesantissimi dopo un avvio non proprio esaltante.