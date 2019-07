Torino, infortunio per Iago Falque: lesione alla caviglia sinistra

Iago Falque ha rimediato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Tra 15 giorni si capirà l'effettiva entità del problema.

Non arrivano buone notizie per il in vista del match di ritorno di contro il Debrecen dopo il 3-0 della gara di andata.

L'allenamento di lunedì 29 luglio | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE #SFT https://t.co/pPyZtbL2Us — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 29, 2019

Lo spagnolo Iago Falque ha infatti rimediato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Questo il comunicato emesso dai piemontesi.

"Terapie per Lyanco, post fastidio muscolare alla coscia sinistra, e per Iago Falque. Le indagini cui è stato sottoposto l’attaccante spagnolo hanno confermato la lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Tra 10/15 giorni in programma ulteriori esami per valutarne l’evoluzione".

A questo punto appare probabile che il giocatore dovrà essere costretto a saltare gli ulteriori ed eventuali impegni della squadra di Mazzarri nei preliminari di Europa League.