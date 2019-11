Torino, infortunio Lyanco: è lesione al legamento collaterale del ginocchio

Gli esami strumentali hanno evidenziato per Lyanco la lesione isolata del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Si temeva un infortunio serio per Lyanco e dall'infermeria del non arrivano notizie rassicuranti: gli esami strumentali hanno infatti evidenziato la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro. Problema muscolare per Diego Laxalt.

Questo il comunicato granata sulle condizioni del giocatore granata:

"L’esame clinico e gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Lyanco alla clinica Fornaca hanno evidenziato una lesione isolata al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Dopo un consulto con il dottor Misischi lo staff medico granata ha optato per il trattamento conservativo".

Infortunio muscolare invece per l'ex Laxalt, che in occasione della sfida giocata con la sua nazionale contro l' ha riportato uno stiramento:

"Al termine della partita tra Argentina e l’esterno granata Laxalt ha lamentato un dolore alla coscia destra: gli esami cui è stato sottoposto oggi hanno evidenziato uno stiramento miotendineo al retto femorale. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica. Infine allenamento atletico personalizzato per Bonifazi e terapie per Falque".

Da valutare i tempi di recupero precisi per i due giocatori, che intanto salteranno sicuramente il prossimo impegno di campionato alla ripresa contro.