Torino, altro infortunio: lesione al retto femorale per Verdi

Dopo il lungo stop di Baselli, operato proprio oggi, il Torino perde anche Simone Verdi a causa di una lesione al retto femorale.

Non c'è pace per il che dopo il grave infortunio di Baselli, operato proprio oggi per la ricostruzione del legamento crociato, deve fare i conti con lo stop di Simone Verdi.

L'ex giocatore del , come comunicato dal club granata tramite una nota, ha riportato una 'lesione di primo grado al retto femorale sinistro' che gli impedirà di essere a disposizione per la ripresa del campionato.

Il Torino peraltro sarà la prima squadra a scendere in campo sabato 20 giugno alle 19.30 contro il nella gara valida per il recupero della venticinquesima giornata di .

Le condizioni di Verdi verranno rivalutate meglio la prossima settimana con ulteriori esami ma la sensazione è che per rivederlo in campo ci vorrà almeno un mesetto.

Non una bella notizia quindi per Moreno Longo, che però almeno recupera Meitè. Il centrocampista infatti è tornato in gruppo dopo aver accusato un leggero affaticamento muscolare nei giorni scorsi.