Torino, infortunio per Bonifazi: frattura alla mano, salta il Cagliari

Alla vigilia della partita casalinga contro il Cagliari, il difensore del Torino Bonifazi subisce una frattura del quinto osso metacarpale della mano.

Alla vigilia della delicata sfida casalinga contro il arrivano brutte notizie in casa : nell'allenamento di rifinitura odierno Kevin Bonifazi ha subito una frattura del quinto osso metacarpale della mano e dovrà saltare la partita. Lo annuncia la stessa società con un comunicato stampa, rilanciato poi dal profilo 'Twitter' ufficiale.

Frattura composta del quinto osso metacarpale della mano per Bonifazi. Il difensore, che era tra i convocati, non sarà pertanto a disposizione domani contro il Cagliari | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE #SFT https://t.co/ArD82W509R — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 26, 2019

Bonifazi era in ballottaggio con Izzo per una maglia da titolare, con Mazzarri che stava riflettendo se lasciare un turno di riposo al difensore napoletano dando spazio all'difensore classe '96. Bonifazi aveva esordito in con la maglia granata proprio contro il Cagliari nel 2018, ma questa volta i sardi non gli portano altrettanta fortuna.

Il periodo per il difensore cresciuto nella Primavera granata non è dei migliori: con la panchina di domenica scorsa nella sconfitta contro l' sono state 5 le partite consecutive che Bonifazi ha guardato stando seduto al fianco di Mazzarri e le voci di un suo possibile trasferimento già a gennaio crescono di settimana in settimana, con la Spal che lo riabbraccerebbe molto volentieri.