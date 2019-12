Torino, infortunio Belotti: è lesione muscolare, si allungano i tempi

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare per Andrea Belotti, che dovrà dunque restare ancora ai box.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del : Walter Mazzarri dovrà fare ancora a meno di Andrea Belotti, che resterà ancora ai box. Si allungano infatti i tempi di recupero per l'infortunio subito dal centravanti granata.

Questa la nota ufficiale pubblicata dal sito ufficiale del Torino:

"Andrea Belotti è stato sottoposto a un ulteriore controllo strumentale che ha evidenziato un danno ad alcune fibre muscolari non visibile nelle precedenti indagini a causa del vasto ematoma. Il capitano proseguirà nel percorso terapeutico stabilito".

Il contrasto di gioco si è rivelato più problematico del previsto: non solo una forte contusione per il 'Gallo', che ha riportato dunque anche una lesione muscolare. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno: nel frattempo il suo Torino è tornato a vincere sul campo del , ora la complicata sfida casalinga contro la .