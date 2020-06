Torino, infortunio per Baselli: trauma distorsivo al ginocchio e stagione finita

Baselli si è fermato durante l'ultimo allenamento. La diagnosi: distorsione al ginocchio destro con interessamento legamentoso. Stagione finita.

Una brutta notizia in vista della sempre più vicina ripresa del campionato di . La stagione di Daniele Baselli, centrocampista del , è già finita.

Baselli infatti ha riportato un infortunio durante l'ultimo allenamento e, secondo quanto riferito dal club granata con una nota apparsa sul sito ufficiale, si tratta di una distorsione al ginocchio destro con interessamento dei legamenti.

"Daniele Baselli è stato sottoposto ad accertamenti, post distorsione al ginocchio destro in allenamento. Alla luce di tutte le indagini cliniche e strumentali, la diagnosi è: trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento legamentoso. Il centrocampista verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti, nei prossimi giorni, per definire la miglior strategia terapeutica".

Per un problema fisico del genere servono solitamente 2-3 mesi per recuperare la piena forma, ragion per cui Baselli tornerà a disposizione del Torino soltanto a partire dalla prossima stagione.

Non il massimo per mister Moreno Longo che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori centrocampisti nella parte finale del campionato, dove bisognerà dare il massimo per evitare una retrocessione che fino ad alcuni mesi fa sembrava impossibile.