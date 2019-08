Torino, infortunio per Ansaldi: lesione al bicipite femorale

Il Torino dovrà rinunciare per alcune settimane a Cristian Ansaldi: l’esterno ha riportato una lesione miotendinea distale del bicipite femorale.

Brutte notizie per il e per Walter Mazzarri. Il tecnico granata infatti, nel fondamentale match con il Wolverhampton che si giocherà giovedì al Molineux Stadium e che mette in palio l’accesso per la fase a gironi dell’ (3-2 a Torino per la compagine inglese nel match d’andata) non potrà contare su Cristian Ansaldi.

L’esterno argentino infatti, nel corso del match valido per la prima giornata di campionato contro il , ha rimediato un problema muscolare che lo costringerà ad alcune settimane di stop.

A confermarlo è stato il Torino attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto oggi Cristian Ansaldi hanno evidenziato una lesione miotendinea distale del bicipite femorale destro. Previste ulteriori indagini cliniche e strumentali”.

Il club granata non ha reso noti i tempi di recupero, ma Ansaldi dovrebbe saltare certamente le prossime sfide contro Wolverhampton e e potrebbe essere costretto ad un stop di oltre un mese.