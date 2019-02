Torino, il messaggio di Kaka per il giovane Millico: "Tornerai più forte, sei bravissimo"

Dopo aver debuttato in Serie A con il Torino, Vincenzo Millico si è infortunato contro il Milan Primavera: Kaka gli ha inviato un messaggio.

Prima l'esordio in Serie A contro l'Atalanta, poi l'infortunio rimediato nel campionato Primavera contro il Milan. Il giovane attaccante del Torino Vincenzo Millico ha vissuto le emozioni più contrastanti in pochi giorni, finendo per attirare l'attenzione di un'ex stella rossonera come Ricardo Kaka.

Il brasiliano, legato a Millico dallo stesso procuratore Gaetano Paolillo, ha infatti deciso di inviare allo sfortunato attaccante un messaggio di pronta guarigione. Kaka ha anche colto l'occasione per sottolineare le doti dell'attaccante classe 2000.

“Ciao Vincenzo, ti faccio i miei auguri di pronta guarigione. Non è facile, è un momento duro, difficile, ma fa parte della vita dei calciatori. Sicuramente tornerai ancora più forte. Ho visto un po’ i tuoi gol, sei bravissimo. In bocca al lupo”.

Un gesto che avrà fatto sicuramente piacere al giovane granata, il quale ha subito condiviso il video sui social. Infortunatosi al bicipite femorale destro nella gara Torino-Milan Primavera di lunedì, Millico in questa stagione ha già segnato 26 goal, convincendo così Walter Mazzarri a farlo debuttare in Serie A nei minuti finali della gara contro l'Atalanta nell'ultimo weekend di campionato.