Torino, Giampaolo verso l'esonero: Nicola nuovo tecnico

Marco Giampaolo rischia di essere esonerato nelle prossime ore da allenatore del Torino: contatti con Davide Nicola. Ventura possibile nuovo DT.

Momento nero per il , che si trova momentaneamente al terz'ultimo posto in classifica (ma potrebbe scivolare al penultimo in caso di vittoria del ) e che arriva dal pareggio per zero a zero maturato contro lo , in dieci uomini per quasi tutta la partita.

Il presidente Urbano Cairo, nonostante il pessimo momento della sua squadra, ieri sera ha confermato pubblicamente Marco Giampaolo. Lo ha fatto a caldo, al termine della gara, nel parcheggio dello stadio Olimpico Grande Torino, rispondendo alle domande dei cronisti presenti.

"È stata una partita molto brutta, pessima, pensavo di vedere una squadra diversa: ma Giampaolo certo che resta sulla panchina".

La realtà è che, come riporta 'Sky Sport', stavolta Marco Giampaolo rischia di più delle scorse settimane e l'esonero sarebbe questione di ore. Dopo la partita c'è stato un summit negli spogliatoi al quale hanno partecipato il presidente, l'allenatore e il Ds Vagnati.

Roberto Donadoni, Moreno Longo e Davide Nicola sono i tre candidati per il ruolo di allenatore del Torino, nel caso si concrettizzi l'esonero di Giampaolo. In particolare il nome di Nicola è balzato avanti a tutti nelle ultime ore e sono in corso contatti per trovare l'intesa.

Parallelamente la società sta pensando ad un possibile ritorno di Giampiero Ventura, non da allenatore: potrebbe ricoprire il ruolo da direttore tecnico o da consulente, vista l'amicizia che ha sempre mantenuto con Urbano Cairo.