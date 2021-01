Torino, Giampaolo a rischio: potrebbe tornare Ventura come direttore tecnico

Urbano Cairo ha confermato Giampaolo, che però stavolta rischia seriamente. In lizza Semplici, Nicola e Donadoni. Ventura possibile nuovo d.t.

Momento nero per il , che si trova momentaneamente al terz'ultimo posto in classifica (ma potrebbe scivolare al penultimo in caso di vittoria del ) e che arriva dal pareggio per zero a zero maturato contro lo , in dieci uomini per quasi tutta la partita.

Il presidente Urbano Cairo, nonostante il pessimo momento della sua squadra, ha confermato pubblicamente Marco Giampaolo. Lo ha fatto al termine della gara, nel parcheggio dello stadio Olimpico Grande Torino, rispondendo alle domande dei cronisti presenti.

"È stata una partita molto brutta, pessima, pensavo di vedere una squadra diversa: ma Giampaolo certo che resta sulla panchina".

La realtà è che, come riporta 'Sky Sport', stavolta Marco Giampaolo rischia di più delle scorse settimane. Dopo la partita c'è stato un summit negli spogliatoi al quale hanno partecipato il presidente, l'allenatore e il ds Vagnati.

Leonardo Semplici, Davide Nicola e Roberto Donadoni sembrano al momento gli unici tre candidati per il ruolo di allenatore del Torino, in caso di esonero di Marco Giampaolo.

Parallelamente la società sta pensando ad un possibile ritorno di Giampiero Ventura, non da allenatore: potrebbe ricoprire il ruolo da direttore tecnico o da consulente, vista l'amicizia che ha sempre mantenuto con Urbano Cairo.