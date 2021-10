Torino-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torino e Genoa a duello in un match valido per il 9° turno di Serie A: le info sulle formazioni e su come assistere alla gara in tv e streaming.

TORINO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Genoa

Torino-Genoa Data: 22 ottobre 2021

22 ottobre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Serie A è pronta a tornare protagonista dopo l'alzata del sipario sulle coppe europee: il primo incontro della nona giornata è quello tra il Torino di Ivan Juric e il Genoa di Davide Ballardini.

Il tecnico croato si appresta a sfidare il suo passato, essendo stato l'allenatore del 'Grifone' in ben tre diverse occasioni tra il 2016 e il 2018, prima che prendesse vita l'epopea del Verona dei miracoli.

I granata non trovano i tre punti da oltre un mese, ossia dal 17 settembre: da quel momento sono arrivati due pareggi e altrettante sconfitte, di cui l'ultima di misura sul campo del Napoli capolista.

Non se la passano meglio i liguri, a secco di vittorie dal 12 settembre quando una doppietta di Fares fu decisiva per rimontare il Cagliari dal 2-0 al 2-3; domenica pomeriggio ci ha pensato Vasquez a regalare il pari a tempo scaduto contro il Sassuolo.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Torino-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-GENOA

Torino-Genoa, prima gara della nona giornata di Serie A, si disputerà venerdì 22 ottobre 2021 allo stadio 'Olimpico Grande Torino' situato nel capoluogo piemontese. Calcio d'avvio alle ore 18:30.

Torino-Genoa sarà visibile su smart tv tramite l'app di DAZN, utilizzabile anche con dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box, oltre che su console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca di Torino-Genoa sarà curata da Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin.

La diretta streaming di Torino-Genoa sarà possibile sempre grazie alla suddetta app di DAZN, fruibile su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Dal proprio pc bisognerà collegarsi al sito ufficiale: dopo aver inserito le credenziali si accederà al catalogo degli eventi.

Goal vi offrirà, come di consueto, l'opportunità di seguire la partita tramite la diretta testuale che sarà avviata all'annuncio delle formazioni ufficiali: grazie al racconto in tempo reale rimarrete sempre aggiornati sulle fasi salienti di Torino-Genoa.

La novità di formazione più rilevante tra i granata è senza dubbio il ritorno di Belotti dal 1': a Napoli era subentrato nella ripresa, ora sembra arrivato il momento giusto per rientrare tra i titolari. Conferma per i trequartisti Linetty e Brekalo. Mandragora ko: Pobega e Lukic a comporre la coppia mediana.

Ballardini verso la conferma di Vasquez in difesa, Badelj in cabina di regia con Touré e Rovella a girargli attorno. Pandev in leggero vantaggio sullo scalpitante Ekuban per affiancare Destro in attacco. Tra i pali spazio al grande ex Sirigu.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. All. Juric

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Pandev, Destro. All. Ballardini