Torino-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Torino ospita la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Torino di Walter Mazzarri sfida la Fiorentina di Stefano Pioli negli ottavi di finale di Coppa Italia. I granata hanno eliminato il Cosenza nel 3° turno e il Südtirol nel 4° turno, mentre i viola fanno ora il loro ingresso nella competizione.

Sarà l'11° confronto in Coppa Italia fra le due squadre. Nei 10 precedenti prevalgono i toscani con 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. 'Il Gallo' Belotti è il miglior marcatore del Torino nel torneo con 2 goal realizzati.

QUANDO SI GIOCA TORINO-FIORENTINA

Torino-Fiorentina si giocherà domenica 13 gennaio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese.

DOVE VEDERE TORINO-FIORENTINA IN TV E STREAMING

La partita Torino-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La gara sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-FIORENTINA

L'esperto Moretti sarà l'unico indisponibile per Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo si affiderà a Ichazo fra i pali, mentre sulla fascia destra troverà spazio dal 1' De Silvestri. Per il resto in campo andrà la formazione tipo, con coppia offensiva composta dallo spagnolo Iago Falque e da Belotti. Regolarmente in campo anche Izzo e Meité, squalificati in Serie A.

Tutti a disposizione per Pioli, che potrà utilizzare regolarmente anche Biraghi, nonostante la contusione rimediata al piede destro. Dubbio in attacco, dove sono sicuri del posto Chiesa e il nuovo acquisto Muriel: ballottaggio fra Mirallas e Simeone, con il belga in vantaggio sull'argentino. A centrocampo Norgaard ed Edimilson Fernandes si contendono il posto di regista, mentre Veretout sarà impiegato da mezzala sinistra.

TORINO (3-5-2): Ichazo; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Iago Falque, Belotti.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Ge. Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas.