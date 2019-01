Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Muriel subito titolare

Torino e Fiorentina aprono il programma domenicale degli ottavi di finale di Coppa Italia. Pioli lancia Muriel dal 1', Mazzarri con Falque e Belotti.

Le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Aina; Falque, Belotti.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ge. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Torino e Fiorentina si sfidano allo stadio Olimpico Grande Torino in un match valido per per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra che uscirà vincitrice da questo incontro, affronterà nel prossimo turno la vincente di Roma-Entella.

Walter Mazzarri, schiera la compagine granata con il consueto 3-5-2 nel quale sono Izzo, Nkoulou e Djidji a comporre il terzetto difensivo davanti a Sirigu.

A centrocampo, De Silvestri ed Aina sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre Rincon è il perno di un trio di mediana completato da Meité e Baselli. In attacco spazio al duo titolare composto da Iago Falque e Belotti.

Stefano Pioli risponde con un 4-3-3 nel quale la linea difensiva davanti a Lafont è formata da Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi.

A centrocampi, Veretout torna in cabina di regia, al suo fianco ci sono Benassi ed Edimilson. In attacco, spazio fin da subito al nuovo arrivato Muriel, con Chiesa e Mirallas che agiscono a suo supporto.