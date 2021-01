Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Zaza e Venuti titolari

Nel Torino giocano Singo e Lukic, Linetty a centrocampo. Nella Fiorentina panchina per Caceres e Igor, c'è Martinez Quarta.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Chiuso il girone d'andata nello scorso weekend, comincia quello di ritorno. Si fa sul serio. Ad inaugurare il ventesimo turno di Serie A sono Torino e Fiorentina, entrambe in piena lotta salvezza, entrambe non ancora rialzatasi dopo aver cambiato allenatore.

Nicola propone Belotti e Zaza in attacco in attesa di Sanabria. Ansaldi e Singo sono gli esterni di centrocampo, con Lukic interno insieme a Linetty e Rincon. Davanti a Sirigu giocano Bremer, Lyanco e Buongiorno. Bonazzoli non convocato, panchina per Rodriguez.

Prandelli risponde con l'ormai coppia consolidata RIbery e Vlahovic come punte. Venuti e Biraghi titolari sulle fasce del 3-5-2, in mezzo c'è Bonaventura con Amrabat e Castrovilli. Come di consueto tra i pali gioca Dragowski, difeso da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. Fuori Caceres e Igor.