Torino-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida la Fiorentina nella 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri ospita in casa la di Vincenzo Montella nella 15ª giornata del campionato di . I granata sono decimi in classifica assieme al con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, i viola si trovano al 12° posto con il a quota 16, con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 70 confronti in Serie A fra le due squadre giocati in casa dei piemontesi, è il Torino a condurre nelle statistiche con 38 vittorie, 19 pareggi e 13 affermazioni in trasferta dei viola. Nelle ultime 20 sfide, tuttavia, il trend si è invertito, con 10 vittorie toscane, 8 pareggi e appena 2 successi granata.

Questi ultimi vengono inoltre da 2 sconfitte consecutive fra le mura amiche, ed è dal marzo del 2014 che non perde 3 gare consecutive. Considerando soltanto il rendimento nei primi tempi, il Torino sarebbe al penultimo posto con 12 punti, con dietro soltanto la (9). La Fiorentina, invece, è la 2ª squadra del torneo più prolifica nei secondi tempi dopo la Sampdoria, con il 72% delle sue reti realizzate nella ripresa.

Il Torino ha collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate di campionato, la Fiorentina attraversa un momento particolarmente difficile con un pareggio e 3 k.o. di fila nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, anche se ha ritrovato il successo in settimana in Coppa eliminando il (2-0).

Andrea Belotti, che salterà la partita per infortunio, è il miglior realizzatore dei granata con 7 goal all'attivo, mentre Erick Pulgar, Nikola Milenkovic e Nicola Castrovilli primeggiano fra i marcatori viola con 3 reti segnate a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-FIORENTINA

Torino-Fiorentina si disputerà il pomeriggio di domenica 8 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, è previsto per le ore 14.00. Sarà il 141° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

La sfida Torino-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Gentile, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno seguire Torino-Fiorentina anche in diretta , sia sui loro pc e notebook, collegandosi con la pagina ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Le assenze di capitan Belotti per la forte contusione all'anca e di Iago Falque dovrebbero portare Mazzarri a riproporre Zaza di punta, con Verdi e Berenguer a supporto. A centrocampo De Silvestri e Ansaldi agiranno sulle due fasce, mentre in mezzo giostrerà la coppia formata da Baselli e Rincon. Panchina per Meité, mentre è out Lukic, vittima di una contusione al ginocchio sinistro in allenamento. In difesa, davanti al portiere Sirigu, vista anche l'indisponibilità prolungata di Lyanco, sarà Bremer a completare la linea a tre con Izzo e N'Koulou.

Montella, dal canto suo, recupera Chiesa davanti ma avrà fuori per infortunio sia Ribery per una distorsione alla caviglia, sia Boateng, vittima di problemi muscolari. In coppia con il giocatore della Nazionale azzurra ci sarà dunque dal 1' il giovane talento Vlahovic. In difesa, k.o. capitan Pezzella, sarà Ceccherini a completare la linea davanti a Dragowski con Caceres, Milenkovic e Dalbert. A centrocampo sarà riproposto Benassi - parso in ottima forma in - in un terzetto comprendente Badelj e Pulgar, mentre Castrovilli avanzerà sulla trequarti, in quello che dovrebbe essere un 4-3-1-2.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Benassi; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic