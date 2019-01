Torino-Fiorentina 0-2: Chiesa porta i viola ai quarti di Coppa Italia

La Fiorentina si impone sul campo del Torino per 2-0 e stacca il pass per i quarti di Coppa Italia. A decidere è una doppietta di Chiesa.

La Fiorentina riesce a superare non senza affanni l’ostacolo Torino e continua la sua corsa in Coppa Italia. La compagine gigliata si impone per 2-0 sul campo dei granata ed attende nei quarti di finale del torneo la vincente del confronto tra Roma ed Entella.

All’Olimpico Grande Torino meglio i ragazzi di Pioli in avvio. La compagine gigliata entra con il giusto piglio in campo e prova fin da subito ad alzare il proprio baricentro, i primi minuti della contesa sono però di fatto equilibrati. Le due squadre si sfidano a viso aperto ma senza creare moltissimo e non è un caso che a dominare risultino soprattutto le difese.

Nell’ambito di una frazione priva di grandi emozioni è comunque la Fiorentina a provarci di più. Soprattutto nei minuti finali, i toscani si rendono pericolosi prima con Veretout e poi con Mirallas ma, in entrambe le occasioni Sirigu si fa trovare pronto e tiene a galla la sua squadra con un paio di interventi importanti. Lo 0-0 con il quale si chiude un primo tempo al di sotto delle aspettative, risulta tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo.

Quello che si vede ad inizio ripresa è un altro Torino. La compagine granata ritrova geometrie ed aggressività e nell’arco di due minuti colleziona almeno tre occasioni da reti con Iago Falque e Belotti, a vanificare tutto ci si mette la scarsa precisione sotto porta. Con la sua squadra in netta difficoltà, Pioli lancia nella mischia Simeone al posto di un evanescente Muriel e la mossa risulta azzeccata. E’ infatti il Cholito ad innescare con una poderosa azione personale il contropiede che porta al goal dell’1-0 di Chiesa. A chiudere poi la pratica ci pensa ancora il gioiello viola siglando la rete del raddoppio in pieno recupero.

I GOAL

87' CHIESA 0-1

Simeone si invola sulla sinistra lasciando sul posto DjiDji, resiste al tentativo di ritorno di Ola Aina e calcia a rete. Sul pallone ribattuto si avventa Chiesa che, complice anche un rimpallo, mette il pallone dove Sirigu non può arrivare.

94' CHIESA 0-2

Lancio di Dabo, Chiesa vince il duello con Lyanco ed è freddo nel battere Sirigu.

IL TABELLINO

TORINO-FIORENTINA 0-2

MARCATORI: 87’ Chiesa, 94’ Chiesa

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (72’ Lyanco), Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli (78’ Lukic), Aina (89’ Berenguer); Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (88’ Dabo), Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel (64’ Simeone), Mirallas (52’ Gerson). Allenatore: Pioli

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Benassi (F), Milenkovic (F), Veretout (F), Pezzella (F), Aina (T)

Espulsi: Nessuno