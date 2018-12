Torino-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Torino ospita l'Empoli nella 18ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Torino di Walter Mazzarri ospita l'Empoli di Beppe Iachini nella 18ª giornata di Serie A. I piemontesi sono undicesimi in classifica con 23 punti, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, i toscani occupano il 15° posto assieme alla SPAL con 16 punti e un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

'Il Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore fra i granata con 6 goal in 17 presenze, meglio di lui ha fatto Francesco Caputo, giocatore più prolifico degli azzurri con 9 reti in 17 partite giocate. Il Torino è reduce da 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 partite, l'Empoli ha collezionato invece una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA TORINO-EMPOLI

Torino-Empoli si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Sarà il 17° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE TORINO-EMPOLI IN TV E STREAMING

La partita Torino-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-EMPOLI

Mazzarri ha ancora out per infortunio Sirigu e confermerà fra i pali il dodicesimo Ichazo. Sulle fasce, nel 3-5-2 del tecnico di San Vincenzo, potrebbe rivedersi dall'inizio De Silvestri, con Ansaldi dalla parte opposta. In attacco Iago Falque, recuperato dopo il problema fisico, scalzerà Zaza e affiancherà Belotti dal 1'.

Modulo speculare per Iachini, che non avrà ancora a disposizione gli infortunati Lollo e Polvani. A centrocampo Bennacer potrebbe rifiatare a vantaggio di Capezzi, mentre torna Krunic dopo la squalfica. In difesa dovrebbe rivedersi Maietta, out Rasmussen, partito titolare contro la Sampdoria. Davanti tandem ancora composto da La Gumina e Caputo.

TORINO (3-5-2): Ichazo; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traoré, Capezzi, Krunic, Pasqual; La Gumina, Caputo.