Torino-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Si apre con Torino-Empoli il giovedì che chiude l'infrasettimanale di Serie A. In attesa del match tra Lazio e Udinese previsto in serata, i granata e i toscani proveranno ad allontanarsi dalla zona calda e combattere per quella europea, in attesa di conquistare il prima possile quota quaranta punti..

Reduce dalla vittoria a sorpresa, in rimonta, contro la Fiorentina, l'Empoli neopromossa si trova già a 19 punti in appena 14 giornate, a pochi passi dal settimo posto. Due punti in meno invece per il Torino, che nell'ultimo match di Serie A è stato fermato di misura contro la Roma.

L'Empoli ha eguagliato il suo record di successi a questo punto del massimo campionato, sei, ottenuto solamente nel 2003/2004. Il Torino ha sempre segnato nelle ultime tre sfide contro i toscani, dopo essere rimasto a secco in dieci delle precedenti quindici partite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Torino-Empoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-EMPOLI

La sfida del 15esimo turno di Serie A tra Torino ed Empoli si giocherà allo Stadio Grande Torino del capoluogo piemontese giovedì 12 dicembre alle 18:30.

DOVE VEDERE TORINO-EMPOLI IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta esclusiva Torino-Empoli. Con una moderna smart tv sarà possibile seguire la diretta televisiva del match semplicemente accedendo all'app.

In alternativa, possedendo uno tra i dispositivi elencati di seguito e collegandoli ad un televisore non di ultima generazione, avrete modo di usufruire del medesimo servizio. Di tale elenco fa parte il TIMVISION BOX, determinate console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o supporti come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TORINO-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Torino ed Empoli è disponibile anche in streaming. Basterà utilizzare un pc per accedere al sito di DAZN oppure scaricare la specifica app per smartphone o tablet.

La sfida sarà visibile anche in un secondo momento, essendo disponibile per intero on demand su DAZN così come gli highlights.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Torino-Empoli è Andrea Calogero, il commentatore tecnico del match Manuel Pasqual.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL sarà possibile assistere a tutta la diretta del match tra Torino ed Empoli. A disposizione le formazioni ufficiali e il consueto racconto con le azioni salienti del match.

Senza l'infortunato Belotti, Juric proporrà Sanabria come prima punta, supportato da Linetty (o Praet) e Brekalo. A centrocampo spazio per Vojvoda e Aina come esterni, in mezzo Pobega e Lukic. Davanti a Milinkovic-Savic ci saranno Zima e Bremer: Buongiorno è in dubbio e Djidji out, per cui potrebbe toccare a Izzo.

Andreazzoli con Vicario in porta, difeso da Staojanovic, Tonelli, Luperto e Parisi. Interni Zurkowski, Ricci e Bandinelli, mentre Henderson potrebbe esseres il trequartista alle spalle di Pinamonti e Di Francesco.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Zima; Vojvoda, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Linetty; Sanabria.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco.