Torino-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino ospita l'Empoli nel lunch-match della 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

TORINO-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Torino-Empoli

• Data: 9 ottobre 2022

• Orario: 12.30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Torino di Ivan Juric ospita l'Empoli di Paolo Zanetti nel lunch match della 9ª giornata del campionato di Serie A. I piemontesi sono decimi in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, mentre i piemontesi occupano il 15° posto con 7, in virtù di un cammino con una vittoria, 4 pareggi e 3 k.o.

Segui Torino-Empoli su DAZN. Attiva ora Le due squadre si sono affrontate 10 volte in casa dei granata in Serie A: le statistiche premiano gli azzurri che sul campo del Torino hanno riportato 4 vittorie a fronte di 3 pareggi e 3 sconfitte. I piemontesi sono però imbattuti negli ultimi 3 match casalinghi contro l'Empoli in Serie A, avendo riportato una vittoria e 2 pareggi. Se il Torino è reduce da una vittoria e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, l'Empoli invece ha collezionato un pareggio 2 sconfitte e una vittoria nelle precedenti 4 gare del torneo ed è imbattuto negli ultimi 3 match disputati lontano dal Castellani (una vittoria e 2 pareggi). I granata sono con la Salernitana la squadra che ha subito più reti negli ultimi 15 minuti di partita (5), mentre gli azzurri hanno segnato 3 degli ultimi 4 goal proprio dal 75' in avanti. Nicola Vlasic è il miglior marcatore del Torino con 3 goal, fra i toscani spiccano invece i 2 goal di Filippo Bandinelli. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-EMPOLI

Torino-Empoli si disputerà la mattina di domenica 9 ottobre nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 21ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 12.30.

DOVE VEDERE TORINO-EMPOLI IN TV

Sarà possibile scegliere fra diverse possibilità per vedere la partita di Serie A Torino-Empoli in diretta televisiva. Il lunch match sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e tramite quest'ultima anche su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara Torino-Empoli sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Torino-Empoli su DAZN sarà curata da Alessandro Iori, con il commento tecnico di Fabio Bazzani. Sky, invece, affiderà la telecronaca della gara a Riccardo Polizzi, che sarà affiancato da Fernando Orsi come seconda voce.

TORINO-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse, attraverso DAZN e Sky Go potrà vedere Torino-Empoli in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nel secondo bisognerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore opportunità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il ticket Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il lunch match della 9ª giornata di Serie A, Torino-Empoli, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla partita, con il racconto dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-EMPOLI

Juric dovrebbe fare ancora a meno di Ricci e Vojvoda e manderà in campo la squadra con il consueto 3-4-2-1. Davanti al portiere Vanja Milinkovic-Savic, in difesa Djidji e Schuurs (favorito su Buongiorno) affiancheranno il capitano Ricardo Rodríguez nella linea a tre. Sulle fasce a destra agirà Singo, mentre a sinistra Lazaro potrebbe essere preferito ad Aina. Linetty e Lukic saranno i due interni di centrocampo. Davanti Sanabria farà il centravanti e potrebbe essere supportato sulla trequarti da Miranchuk e Vlasic, con Radonjic inizialmente in panchina.

Assenze pesanti per Paolo Zanetti, che nello scorso turno di campionato ha perso per infortunio Grassi fino a gennaio e oltre a lui dovrà rinunciare per problemi fisici ad Akpa-Akpro, Ismajli e al lungodegente Tonelli. Da playmaker di centrocampo agirà così il rumeno Marin, che sarà affiancato dalle due mezzali Haas e Bandinelli. Davanti sarà riproposto il tandem formato da Lammers e Satriano (preferito a Destro), supportato da Pjaca o Bajrami. In difesa Stojanovic e Parisi saranno i due esterni bassi, mentre De Winter e Luperto formeranno la coppia centrale. In porta ci sarà Vicario.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Ricardo Rodríguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All. Paolo Zanetti