Torino, debutto in Europa League ad Alessandria: "Dispiace per i tifosi"

Dopo essersi avvantaggiato della rinuncia del , il prenderà parte ai preliminari di e per questo motivo è già al lavoro agli ordini di Walter Mazzarri.

L'avversario della squadra granata uscirà dal match tra Debrecen e Kukesi (che avrebbero dovuto essere avversarie della ). La gara di andata è prevista per il 25 luglio, il ritorno è invece previsto per l'1 agosto.

Come confermato dal presidente granata Cairo, Belotti e compagni saranno costretti a giocare la gara in casa nello stadio di Alessandria.

"Ci dispiace molto, soprattutto per i tifosi ma i concerti estivi al Grande Torino finiscono troppo a ridosso, non si farebbe in tempo a sistemare il manto erboso. Saranno un po' di meno, ma sono sicuro che ci daranno comunque il loro sostegno".