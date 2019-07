Torino-Debrecen 3-0: Tris granata al Moccagatta, qualificazione vicina

Il Torino di Mazzarri si è imposto 3-0 sul Debrecen al Moccagatta di Alessandria nella gara di andata del 2° Turno preliminare di Europa League.

Il non delude le attese e nel primo impegno europeo della stagione supera con un netto 3-0 il Debrecen al Moccagatta di Alessandria, ipotecando di fatto il passaggio del turno contro la formazione ungherese. Mazzarri opta per il 3-4-3 e si affida a Bremer in difesa al posto dell'infortunato Djidji, mentre davanti Belotti è supportato da Iago Falque e Berenguer. Herczeg, tecnico degli ungheresi, risponde con un abbottonato 4-1-4-1, con Szori unica punta.

Avvio positivo per i granata, che al 5' vanno vicini al vantaggio: punizione di Baselli, Belotti la gira a centro area, il pallone danza nei pressi della riga di porta ma nessun compagno arriva alla deviazione vincente. La squadra di Mazzarri insiste e al 19' c'è l'episodio che cambia l'inerzia della gara: Iago Falque lancia in verticale Belotti, che aggira Nagy ma viene messo giù da quest'ultimo. L'arbitro assegna il rigore e 'Il Gallo' trasforma con potenza e freddezza, insaccando sulla sinistra.

Sul finire della prima frazione arriva anche il raddoppio ad opera di Ansaldi: cross ciccato da posizione defilata sulla sinistra, ma la traiettoria del pallone inganna Nagy e si infila alle sue spalle. La risposta ungherese è affidata a Kinyik, che riceve palla in area di rigore e spara di poco alto sopra la traversa di Sirigu. Il portiere sardo ha qualche problema alla caviglia, ma stringe i denti e resta in campo nella ripresa.

Nel secondo tempo i granata gestiscono con sapienza il doppio vantaggio e correndo pochi rischi sfiorano più volte il tris. Berenguer sale in cattedra e al 66' sfiora la gioia personale con un tiro a giro di poco alto. Due minuti dopo sempre lo spagnolo colpisce clamorosamente il palo con un tocco di precisione sull'uscita di Nagy. Nel finale l'ingresso in campo di Zaza dà vivacità all'attacco granata, e proprio l'ex si fa apprezzare con un colpo di testa che non inquadra di poco lo specchio della porta. Poco male perché in pieno recupero lo stesso Zaza risolve una mischia nell'area ungherese, fissando il risultato sul 3-0 finale.

IL TABELLINO

TORINO-DEBRECEN 3-0 (2-0)

MARCATORI: 20' rig. Belotti, 42' Ansaldi, 90' + 3 Zaza

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meité, Ansaldi; Iago Falque (75' Lukic), Belotti, Berenguer (80' Zaza). All. Mazzarri

DEBRECEN (4-1-4-1): Nagy; Kinyik (74' Kusnyir), Szatmari, Pavkovics, Ferenczi; Tozser; Szecsi, Haris, Trujic, Varga (86' Pinter); Szori (46' Garba). All.: Herczeg.

Arbitro: Jens Maae ( )

Ammoniti: Zaza (T), Varga, Pavkovics (D)