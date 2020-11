Torino-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino sfida il Crotone nella 7ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 8 novembre 2020

8 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Torino di Marco Giampaolo sfida in casa il Crotone di Giovanni Stroppa nella 7ª giornata del campionato di . I piemontesi cercano continuità di risultati, dopo aver vinto in settimana il recupero del 3° turno contro il : attualmente sono diciottesimi in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte.

Non se la passano meglio i calabresi, fanalini di coda del torneo con un solo punto conquistato nelle prime 6 giornate e ben 5 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate altre 2 volte in Serie A in casa dei granata, con un bilancio di una vittoria dei piemontesi e un pareggio. Assieme al , i pitagorici sono la squadra che ha incassato più reti del campionato, ben 17.

Il Torino, tuttavia, ha vinto soltanto due delle ultime 8 partite di Serie A contro squadre neopromosse (contro il nella scorsa stagione) ed ha perso le ultime 4 partite interne di campionato.

'Il Gallo' Belotti è il bomber dei granata con 6 goal segnati, mentre il nigeriano Simy è il miglior marcatore dei calabresi con un bottino personale di 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-CROTONE

Torino-Crotone si giocherà il pomeriggio di domenica 8 novembre nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 5ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

La gara Torino-Crotone sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre).

Tifosi e appassionati potranno vedere Torino-Crotone anche in diretta . Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, bisognerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal avrete la possibilità di seguire Torino-Crotone anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Buone notizie dall'infermeria per Giampaolo, che recupera in extremis Belotti dopo la contusione al ginocchio riportata contro la . Alle sue spalle agirà il tandem di trequartisti composto da Lukic e Verdi. A centrocampo Rincon agirà da playmaker, con Meité e Linetty ai suoi lati come mezzali. In difesa, davanti al portiere Sirigu, Vojvoda e Rodriguez saranno i due terzini, con Bremer e N'Koulou come difensori centrali.

Stroppa si affiderà al consueto 3-5-2. Fra i pali agirà capitan Cordaz, in difesa Magallán e Luperto affiancheranno Marrone. Sulle due fasce ci saranno Pedro Pereira a destra e Reca a sinistra, con Cigarini regista e le due mezzali Benali e Vulic al suo fianco. Davanti il consueto tandem composto dal brasiliano Messias e da Simy. Ai box per infortunio Molina e il francese Riviere.

TORINO (4-3-2-1): Sirigu; Vojvoda, Bremer, N'Koulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic, Verdi; Belotti.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Benali, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy.