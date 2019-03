Torino-Chievo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Torino sfida il Chievo nel lunch match della 26ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Torino di Walter Mazzarri sfida il Chievo di Domenico Di Carlo nel lunch match della 26ª giornata di Serie A . I piemontesi puntano alla qualificazione all'Europa League e sono sesti assiema a Lazio e Atalanta con 38 punti, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, i veneti hanno scontato una penalizzazione di 3 punti e occupano l'ultimo posto a quota 10, con un cammino di 1 vittoria, 10 pareggi e 14 ko.

Segui live e in esclusiva il lunch match Torino-Chievo su DAZN

'Il Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore dei granata in campionato con 7 reti realizzate in 25 presenze, mentre l'attaccante polacco Mariusz Stepinski è il giocatore più prolifico fra i gialloblù con 6 goal segnati in 24 presenze. Il Torino viene da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Chievo invece ha rimediato 2 sconfitte di fila e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA TORINO-CHIEVO

Torino-Chievo si giocherà domenica 3 marzo 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Fra le due squadre sarà il 22° confronto nella storia della Serie A.

DOVE VEDERE TORINO-CHIEVO IN TV E STREAMING

Il lunch match Torino-Chievo sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La partita sarà visibile su diversi dispositivi : ad esempio sulle smart tv compatibili, sui pc, sui tablet e sugli smartphone, ma anche collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q, oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox One.

L'evento, inoltre, sarò disponibile dopo il fischio finale per la visione on demand: tifosi e appassionati potranno godersi la partita integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-CHIEVO

Mazzarri ha di nuovo disponibili Rincon in mediana dopo la squalifica e Djidji in difesa. Entrambi tuttavia potrebbero partire dalla panchina, si va verso la riproposizione dello stesso undici che ha battuto l'Atalanta: Moretti titolare in difesa, mediana formata da Baselli, Lukic e Meité. Confermati anche De Silvestri e Aina sulla fasce, con l'esclusione di Ansaldi. In attacco Iago Falque supporterà Belotti.

Di Carlo ritrova Giaccherini e Depaoli dopo la squalifica e perde tuttavia il finlandese Hetemaj a centrocampo. Possibile maglia da titolare per Dioussé in mediana, con Nicola Rigoni e Leris (o Schelotto) mezzali, mentre in attacco è probabile l'impiego di Meggiorini come partner di Stepinski, favorito su Djordjevic. Ballottaggio Rossettini-Jaroszynski in difesa: qualora giochi il primo, Barba andrebbe a sinistra.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meité, Aina; Iago Falque, Belotti.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, N. Rigoni; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.