Torino-Chievo 3-0: Belotti si sblocca, tris granata per l'Europa

Il Torino sblocca nella ripresa con Belotti, poi dilaga nel finale con Rincon e Zaza: granata vicini alla zona Europa, notte fonda per il Chievo.

Il Torino continua la sua rincorsa verso l'Europa e centra il secondo successo consecutivo tra le mura amiche: partita più sofferta del previsto contro il Chievo , i granata passano solo nella ripresa con un bel destro di Belotti, poi dilagano in pieno recupero con Rincon e Zaza.

Mazzarri perde per infortunio Aina nel riscaldamento, al suo posto gioca Ansaldi. Il match parte molto equilibrato, ma al quarto d'ora Di Carlo deve operare la prima sostituzione: infortunio serio per Schelotto, che lascia il campo in barella, al suo posto entra Depaoli .

Con il passare dei minuti i granata alzano il proprio baricentro ma sbattono contro il muro eretto dagli ospiti, che si rendono pericolosi in contropiede: prima Giaccherini e poi Jaroszynski sciupano due buone opportunità al limite dell'area.

Ad inizio ripresa Djordjevic fallisce una doppia clamorosa occasione a due passi dalla linea di porta, ma Sirigu si supera con un miracolo e salva il proprio record di imbattibilità nella storia del Torino in un singolo torneo. Mazzarri gioca la carta Zaza, ma la palla goal più nitida capita sulla testa di Belotti, che non sfrutta l'uscita a vuoto di Sorrentino e spedisce a lato da ottima posizione.

Al 76' il match si sblocca sullo scambio firmato Zaza-Belotti: il Gallo torna a cantare con un bolide da fuori area che non lascia scampo a Sorrentino e porta in vantaggio i granata. Nel finale le squadre si allungano, ma il Torino gestisce bene il pressing avversario nella metà campo avversaria.

In pieno recupero la squadra di Mazzarri allunga con i neo entrati: prima Rincon trova l'incrocio dei pali dal limite al termine di una bella azione personale, poi Zaza sfrutta l'indecisione difensiva avversaria e chiude il match con un bel sinistro rasoterra.

I GOAL

76'' BELOTTI 1-0 - Belotti chiede l'uno-due a Zaza, che fa da sponda e serve l'assist vincente: il Gallo lascia partire un collo esterno potente e preciso da fuori area, la palla si insacca vicina al palo alla sinistra di Sorrentino.

92' RINCON 2-0 - Il centrocampista granata recupera palla sulla trequarti e arriva al limite resistendo alla pressione avversaria, poi lascia partire un destro perfetto sotto l'incrocio.

93' ZAZA 3-0 - Il centravanti italiano sfrutta gli spazi lasciati dalla difesa del Chievo e di sinistro incrocia rasoterra, Sorrentino tocca ma non evita la rete.

IL TABELLINO

TORINO-CHIEVO 3-0

Marcatori : Belotti, Rincon, Zaza

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite (82' Rincon), Lukic (51' Zaza), Ansaldi; Baselli, Falque (62' Berenguer); Belotti.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto (17' Depaoli), Bani, Barba, Jaroszynski (74' Andreolli); Leris, Dioussé, N. Rigoni; Giaccherini; Djordjevic, Meggiorini (64' Stepinski).

Arbitro : La Penna

Ammoniti : Lukic (T), Diousse (C), Rigoni (C), Bani (C), Stepinski (C)

Espulsi : nessuno