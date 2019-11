Torino, Cairo blinda Mazzarri: "Mai pensato di esonerarlo"

Il presidente del Torino Urbano Cairo rinnova la fiducia a Walter Mazzarri: "Torneremo a parlare di rinnovo nel prossimo futuro".

Il poker rifilato in trasferta al ha rasserenato una situazione che stava diventando preoccupante per il , ma il presidente Urbano Cairo non ha mai dubitato delle qualità di Walter Mazzarri, al quale rinnova ora la totale fiducia.

Intervenuto a margine di un evento per la rivista 'Bell' ' di Cairo Editore, il patron granata ha sottolineato le buone cose viste nelle ultime uscite:

"La squadra si è ricompattata, ma aveva già dato un segnale forte contro la . Poi quando non fai punti è sempre una brutta cosa e devi cominciare a farne, ma credo che il gruppo abbia buone potenzialità, dobbiamo pensare a ogni singola partita".

Nonostante le voci circolate nelle ultime settimane, Walter Mazzarri non è mai stato in bilico sulla panchina del Torino: