Torino-Cagliari, Milinkovic-Savic espulso dalla panchina: troppe proteste

L'arbitro La Penna espelle il fratello di Sergej Milinkovic-Savic, direttamente dalla panchina. Il serbo protestava per un rigore non concesso.

Il perde un'altra volta, contro il questa volta. La squadra di Giampaolo adesso si trova ultima in classifica, a quota zero punti. Nell'ambiente c'è nervosismo e lo si è visto anche durante la partita odierna.

Quasi sul finale di partita, infatti, l'arbitro La Penna ha espulso a sorpresa, direttamente dalla panchina, Vanja Milinkovic-Savic, portiere di riserva del Torino e fratello del più famoso centrocampista della .

Il motivo? Una protesta troppo forzata contro l'arbitro, per un presunto tocco di mano di un difensore del Cagliari, che poi invece non si era verificato. La Penna si è catapultato in panchina ed ha espulso direttamente Milinkovic-Savic.

Il serbo si è alzato, ha contestato un po' la decisione ma ha poi lasciato il campo, entrando direttamente negli spogliatoi.