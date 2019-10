Torino-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida il Cagliari nella 9ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri sfida in casa il di Rolando Maran nella 9ª giornata di . I piemontesi, decimi in classifica con e a quota 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, cercano il riscatto dopo i risultati deludenti delle ultime settimane e sognano di fare lo sgambetto ai sardi, protagonisti di un'ottima prima parte di campionato e quinti in classifica con 14 punti e un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 32 precedenti disputati in Serie A in casa del Torino, quest'ultimo è in vantaggio statisticamente con 17 vittorie, 9 pareggi e 6 affermazioni degli isolani, l'ultima il 7 ottobre 2012 con rete vincente del brasiliano Nené. In questa stagione i rossoblù non hanno mai perso in trasferta e hanno sempre fatto goal lontano dalla Sardegna Arena.

Con 4 vittorie nelle prime 8 partite del campionato, il Cagliari ha fatto registrare la sua miglior partenza in assoluto nell'era dei 3 punti. Se dovesse arrivare a 5 successi nei primi 9 impegni eguaglierebbe la squadra di Gigi Riva che nel 1969/70 conquistò lo storico Scudetto.

Gli isolani, inoltre, con 7 goal subiti, hanno la seconda miglior difesa del campionato di Serie A dopo l'Udinese (6 goal presi). 'Il Gallo' Andrea Belotti con 5 goal realizzati e il brasiliano João Pedro, a segno 3 volte, sono i migliori marcatori delle due formazioni.

Se da un lato l'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha fatto goal al Torino in 3 gare diverse, dall'altro la punta granata Simone Zaza ha nei rossoblù la sua vittima preferita con 4 reti complessive rifilate in carriera agli isolani. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-CAGLIARI

Torino-Cagliari si disputerà il pomeriggio di domenica 27 ottobre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino. La gara sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna e sarà la 65ª in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Torino-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match è stata affidata a Federico Zancan, che sarà supportato dal commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Gli abbonati Sky, se lo vorranno, potranno seguire Torino-Cagliari anche in diretta attraverso Sky Go: sul proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Mazzarri, viste le difficoltà delle ultime settimane, pensa a un cambio di modulo in senso offensivo, con il passaggio al 3-4-2-1. Nel tridente d'attacco 'Il Gallo' Belotti sarà il centravanti e ai suoi lati agiranno Iago Falque e probabilmente Ansaldi in posizione più avanzata, considerata l'indisponibilità per infortunio di Berenguer. A centrocampo sulla destra dovrebbe rivedersi De Silvestri, mentre la fascia sinistra sarà presidiata da Ola Aina, con Baselli e Rincon interni. In difesa davanti a Sirigu potrebbero giocare Izzo, N'Koulou e Djidji, favorito su Lyanco. Fuori causa Bonifazi per la frattura del quinto osso metacarpale della mano sinistra.

Maran confermerà il 4-3-1-2 e ha alcuni dubbi nell'undici titolare. Fra i pali ci sarà lo svedese Olsen, in difesa il recuperato capitan Ceppitelli affiancherà in mezzo Pisacane, mentre a destra potrebbe essere confermato Faragò, con Luca Pellegrini terzino sinistro. A centrocampo c'è preoccupazione per le condizioni di Nandez, che ha rimediato una botta alla coscia nell'allenamento di giovedì: 'El León' dovrebbe però stringere i denti e scendere regolarmente in campo dal 1' da mezzala destra, con Rog e Ionita in lotta per il posto da mezzala sinistra e uno fra Cigarini e Castro al centro. Nel caso fosse il primo a spuntarla, l'ex atalantino farebbe il regista, con Nainggolan sulla trequarti, diversamente il 'Ninja' verrebbe arretrato sulla mediana con 'El Pata' trequartista. In attacco João Pedro farà coppia con Simeone, favorito sullo scalpitante Cerri. Nemmeno convocato Ragatzu, vittima di un attacco influenzale.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Iago Falque, Ansaldi; Belotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone