Torino-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino affronta il Cagliari nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 18 ottobre 2020

18 ottobre 2020 Orario: 15.00

Canale: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Torino di Marco Giampaolo sfida il Cagliari di Eusebio Di Francesco nella 4ª giornata di Serie A. I granata sono al momento in fondo alla classifica con 0 punti, avendo perso le due gare finora disputate, e hanno da recuperare la partita contro il Genoa.

I sardi, invece, hanno rimediato un punto in 3 partite, con un pareggio e due sconfitte consecutive contro Lazio e Atalanta. Nei 33 precedenti disputati in Serie A in casa dei piemontesi, questi ultimi conducono con 17 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte.

L'ultima affermazione rossoblù in casa dei granata risale al 17 ottobre 2012, quando una rete del brasiliano Nenê diede il successo alla squadra di Pulga su quella di Ventura. Soltanto in un'occasione il Torino ha perso le prime 3 partite di campionato: nel 2002/03, retrocedendo a fine campionato.

Nelle ultime 13 gare di campionato fra questa e la scorsa stagione, il Cagliari ha vinto soltanto una volta, 2-0 contro la Sampdoria il 29 luglio scorso, riportando per il resto 5 pareggi e 7 sconfitte.

Il tecnico granata Giampaolo e il terzino sinistro Nicola Murru sono i grandi ex del confronto: 41 panchine in Serie A per il tecnico con la squadra rossoblù, 98 presenze per il giocatore granata. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-CAGLIARI

Torino-Cagliari si disputerà il pomeriggio di domenica 18 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il calcio d'inizio della partita, che sarà la 67ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00. Dirigerà l'incontro il signor Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la sfida Torino-Cagliari. La gara sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà affidata ad Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.

La partita Torino-Cagliari sarà visibile per gli abbonati anche in diretta mediante Sky Go. Tifosi e appassionati potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette a chi acquista uno dei pacchetti proposti di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la sfidain diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sul match, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Giampaolo punterà sul 4-3-1-2. Davanti, l'ultimo arrivato Bonazzoli affiancherà 'Il Gallo' Belotti, reduce dalle fatiche con la Nazionale azzurra. A centrocampo Meité e Linetty agiranno ai lati del 'Generál' Rincon. In difesa, davanti a Sirigu, Bremer e N'Koulou formeranno la coppia centrale difensiva, con Vojvoda e Ricardo Rodríguez terzini. Assente il solo Baselli, che prosegue nel suo percorso di recupero dopo l'operazione per la ricostruzione del crociato.

Di Francesco potrebbe abbandonare il classico 4-3-3 per passare al 4-2-3-1 con Simeone unica punta, alle sue spalle agirebbero Nandez, Joao Pedro e Sottil che è leggermente favorito su Ounas. Marin e Rog davanti alla difesa. Confermatissimo Godin, Zappa dovrebbe essere preferito a Faragò come terzino destro.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, N’Koulou, Rodríguez; Meitè, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone