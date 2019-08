Torino, botta al ginocchio sinistro per Zaza: ko con l'Atalanta

L'attaccante granata Simone Zaza è uscito acciaccato dalla sfida dei playoff di con il per una botta al ginocchio sinistro. Il giocatore, come ammesso dal tecnico Walter Mazzarri, con ogni probabilità dovrà saltare la sfida di campionato l'.

"Zaza è uscito dal campo dolorante per aver preso una botta al ginocchio sinistro, non so ancora se sarà recuperabile per la gara con l'Atalanta fra 2 giorni".